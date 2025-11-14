Пилоты ВСУ уничтожают российские ракеты и ударные дроны во время ночной атаки на Украину. ВИДЕО
Ночью российские войска осуществили очередную комбинированную атаку по территории Украины, использовав значительное количество баллистических ракет, в том числе "кинжалов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы фрагменты боевой работы украинских пилотов, задействованных в перехвате воздушных целей. Самолеты Воздушных сил осуществляли уничтожение вражеских ракет и дронов во время атаки.
По словам военных, на этот раз существенным дополнительным фактором стали погодные условия, которые затруднили выполнение боевых задач.
"Ночью враг снова задействовал большое количество баллистики и "кинжалов", отмечаем, что снова было задействовано очень много средств РЭБ для введения нас в заблуждение. Наиболее пидарским фактором, который мешал определять, была погода, но она - никак не отмазка, она сопутствующий фактор, который усложнил и без того трудную задачу", - отмечает в комментарии автор публикации.
