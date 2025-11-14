Пилоты ВСУ уничтожают российские ракеты и ударные дроны во время ночной атаки на Украину. ВИДЕО

Ночью российские войска осуществили очередную комбинированную атаку по территории Украины, использовав значительное количество баллистических ракет, в том числе "кинжалов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы фрагменты боевой работы украинских пилотов, задействованных в перехвате воздушных целей. Самолеты Воздушных сил осуществляли уничтожение вражеских ракет и дронов во время атаки.

По словам военных, на этот раз существенным дополнительным фактором стали погодные условия, которые затруднили выполнение боевых задач.

"Ночью враг снова задействовал большое количество баллистики и "кинжалов", отмечаем, что снова было задействовано очень много средств РЭБ для введения нас в заблуждение. Наиболее пидарским фактором, который мешал определять, была погода, но она - никак не отмазка, она сопутствующий фактор, который усложнил и без того трудную задачу", - отмечает в комментарии автор публикации.

Топ комментарии
Пілоти спасли життя сотням киян і зберегли не знищену тими ракетами і дронами інфраструктуру. Дякуємо вам пілоти! Слава Україні! Слава ЗСУ!
14.11.2025 11:56 Ответить
Безцінна робота пілотів, яка зберігає життя...
14.11.2025 11:54 Ответить
Хоч і біда прийшла в Києві в деякі оселі та загинули люди (всім рідним співчуття), треба визнати майже відмінну роботу ППО! Особисто бачив багато збиттів! Нажаль деяким уламкам вдалося наробити біди... Слава ЗСУ, слава ППО та слава Україні! Співчуття постраждалим!
14.11.2025 11:55 Ответить
Цапів слід утилізувати в промислових масштабах!
Слава Україні!
14.11.2025 12:15 Ответить
Тіки на відео не ракети в шахеди які нищать мі 24 з лазерним прицільним маркером...
14.11.2025 13:14 Ответить
Схоже ви маєте рацію. У матеріалі дійсно не згадано гвинтокрили, які на відео перехоплюють і знищують Герані бортовою зброєю, тобто на відео - бойова робота екіпажів саме гвинтокрилів.
14.11.2025 14:53 Ответить
ми їх встановлювали ці маркери...ще з2015 року
14.11.2025 20:26 Ответить
Небезпечна справа.
14.11.2025 17:34 Ответить
Наші Ангели-охоронці!
14.11.2025 19:25 Ответить
Тільки, тримайте безпечну дистанцію. Я вас прошу!
15.11.2025 00:33 Ответить
 
 