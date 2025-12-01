Четверо выживших оккупантов бегут с позиции после украинского авиаудара. ВИДЕО

Украинские пилоты нанесли авиаудар по позиции оккупантов на одном из северных направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки опубликована в соцсетях. На записи видны два взрыва и четыре уцелевших оккупанта, которые бегут во все силы в направлении леса.

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"Наши ландшафтные дизайнеры на МиГ-29 разносили вражеские укрепления вместе со свежим пополнением оккупантов на Севере. Враг не ожидал, что его подловят в момент ротации на укрепленных позициях, как видим по ОК, на половине раскопок враг решил забить на своих побратимов и просто сбежал", - отмечает в комментарии автор публикации.

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