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Новости Видео Авиация ВСУ
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Четверо выживших оккупантов бегут с позиции после украинского авиаудара. ВИДЕО

Украинские пилоты нанесли авиаудар по позиции оккупантов на одном из северных направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки опубликована в соцсетях. На записи видны два взрыва и четыре уцелевших оккупанта, которые бегут во все силы в направлении леса. 

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"Наши ландшафтные дизайнеры на МиГ-29 разносили вражеские укрепления вместе со свежим пополнением оккупантов на Севере. Враг не ожидал, что его подловят в момент ротации на укрепленных позициях, как видим по ОК, на половине раскопок враг решил забить на своих побратимов и просто сбежал", - отмечает в комментарии автор публикации.

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авиация (2914) армия РФ (23053) уничтожение (10023)
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Шось троє явно не втекли, а поховалися до якоїсь нори
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01.12.2025 16:07 Ответить
Один втік, троє сховались, дві ракети коту під хвіст - зрада чи перемога? А, ну так, так - ситуація контрольована...
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01.12.2025 16:13 Ответить
Кацапе, ти пропонуєш капітулювати?
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01.12.2025 17:15 Ответить
У дегенератів завжди так ,як немає іншої думки в порожній макітрі,то дегенерати кажуть єдине про що думають ,у данному випадку про капітуляцію.Так,дегенерате?
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02.12.2025 08:26 Ответить
Да я бачу, що ти йо@нутий на всю голову!
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02.12.2025 21:55 Ответить
Скільки засипало - невідомо. Заради простого м'яса авіацію не піднімають. Судячи з відсутності "місячного пейзажу" і розкиданої вибухом деревини, рознесли бліндаж підарських дронарів десь у відносному тилу.
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01.12.2025 17:33 Ответить
А хто грае?Підскажіть?Музика..
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02.12.2025 00:23 Ответить
 
 