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Четверо выживших оккупантов бегут с позиции после украинского авиаудара. ВИДЕО
Украинские пилоты нанесли авиаудар по позиции оккупантов на одном из северных направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки опубликована в соцсетях. На записи видны два взрыва и четыре уцелевших оккупанта, которые бегут во все силы в направлении леса.
"Наши ландшафтные дизайнеры на МиГ-29 разносили вражеские укрепления вместе со свежим пополнением оккупантов на Севере. Враг не ожидал, что его подловят в момент ротации на укрепленных позициях, как видим по ОК, на половине раскопок враг решил забить на своих побратимов и просто сбежал", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Randall Flag #387882
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Alexander Berezansky
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Нагнибіда Ципердюк
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Олег Макартур #591230
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