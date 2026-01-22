Росіянин поблизу Вовчанська фільмує обгоріле тіло поплічника-окупанта: "Вот что означает выгорел на работе"

Ситуація на Вовчанському напрямку для російських загарбників залишається катастрофічною. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергова спроба окупантів провести зміну особового складу на позиціях завершилася фільмуванням чергових втрат та розгромлених укріплень.

Окупант, який прибув на позиції, щоб змінити своїх поплічників, виявив, що від попереднього підрозділу фактично нічого не залишилося. На оприлюднених кадрах видно вщент розтрощені окопи та обгоріле тіло ліквідованого.

Ключові деталі з відео:

  • Реалії "ротації": Окупант констатує, що міняти на позиціях уже просто нікого - попередній склад ліквідовано.

  • Наслідки ударів: Автор відео фільмує знищені вщент фортифікаційні споруди та тіло свого обгорілого поплічника.

  • Цитата з місця подій: "Волчанское направление. Российские мальчишки пришли менять коллег-оккупантов на позициях, но оказалось, что менять уже некого - "герои" давно выгорели на работе", - йдеться у підписі до відео, що ілюструє повний крах чергового підрозділу РФ.

армія рф (20835) знищення (9990) Вовчанськ (547) Харківська область (2620)
Тебе такаж кчасть жде а може зовсім нічого не залишиться і попіл роздує вітер
22.01.2026 12:56 Відповісти
Ах куда же ты , Ванёк, эх куда ты?
Не ходил бы ты , Ванёк, да во солдаты.
22.01.2026 14:20 Відповісти
Надо маме сообщить.
22.01.2026 13:09 Відповісти
А хто йому заважав ходить на роботу, вдень, пить "водовку" увечері, і м'ять "маньку" за цицьку, вночі?... Судячи з стану кістяка, там, мождиво, і "посмертна бірка" не збереглася, розплавилася. Буде черговим "прапавшим без вести"... Кацапня вже кілька років "зайобує" нас сво\м скигленням, з приводу розшуку таких "прапавших" . Чомксь вони думають, що ми їх ховаємо, і в "рабстве" тримаємо... В іони вже давно згнили... (як труп під Вербичами - випав з кузова, на повороті, вночі, коли в БРСР везли. Три дні лежав. Місцеві спиняли кацапські машини: "Заберите сваего..." Відповідь: "***** он нам нужен?...". Закрили лиця пов"язками, щоб смердіж не так було чуть, накинули віжки на ноги, відтягли в лісосмугу, скинули у викопану яму, і засипали... Та й по тому... А сім"я, можливо, доцих пір, пише "челабитні", у Київ - щоб гроші, за "пагибшева" отримать.... Одна користь є - у 22-му, весною, на тій поляні, де я збирав дику полуницю, кацап здох. Восени знайомий, кістки в болото викинув. Торік телефонував - набрав там дуже багато ягід. Запрошував на вареники...
22.01.2026 13:11 Відповісти
Тут на просторах інтернету з'явилася цікава думка - після смерті рашисти не потрапляють до пекла. Вони знову народжуються на росії.
22.01.2026 13:24 Відповісти
Якого біса цей кацапура припхався на українську землю
і чимось , падло , не задоволене🤬
Здохнеш скоро , як і твій земеля !!
22.01.2026 13:59 Відповісти
Тікай кацапе
22.01.2026 14:21 Відповісти
 
 