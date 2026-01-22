Росіянин поблизу Вовчанська фільмує обгоріле тіло поплічника-окупанта: "Вот что означает выгорел на работе"
Ситуація на Вовчанському напрямку для російських загарбників залишається катастрофічною. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергова спроба окупантів провести зміну особового складу на позиціях завершилася фільмуванням чергових втрат та розгромлених укріплень.
Окупант, який прибув на позиції, щоб змінити своїх поплічників, виявив, що від попереднього підрозділу фактично нічого не залишилося. На оприлюднених кадрах видно вщент розтрощені окопи та обгоріле тіло ліквідованого.
Ключові деталі з відео:
-
Реалії "ротації": Окупант констатує, що міняти на позиціях уже просто нікого - попередній склад ліквідовано.
-
Наслідки ударів: Автор відео фільмує знищені вщент фортифікаційні споруди та тіло свого обгорілого поплічника.
-
Цитата з місця подій: "Волчанское направление. Российские мальчишки пришли менять коллег-оккупантов на позициях, но оказалось, что менять уже некого - "герои" давно выгорели на работе", - йдеться у підписі до відео, що ілюструє повний крах чергового підрозділу РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не ходил бы ты , Ванёк, да во солдаты.
і чимось , падло , не задоволене🤬
Здохнеш скоро , як і твій земеля !!