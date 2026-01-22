Бої у Вовчанську тривають: росіяни намагаються обійти місто з флангів, - Трегубов

Російські війська не припиняють спроб просування у Вовчанську Харківської області та прилеглих населених пунктах. Бої тривають безпосередньо в місті, а також на флангах, зокрема в районі Вільчі та Вовчанських Хуторів.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація у Вовчанську

"У Вовчанську є постійні спроби просування росіян, і тут не тільки йдеться про саме місто, хоча там зараз бої", - сказав Трегубов.

За його словами, російські підрозділи також активно намагаються діяти на флангах і в прилеглих населених пунктах.

"Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше навіть мова про спроби обходу Вільчі, Вовчанських Хуторів, прилеглих населених пунктів", - уточнив він.

Погодні умови

Трегубов наголосив, що ситуація ускладнюється через погодні умови.

"Річки вже перемерзли, тому вони перестали бути такою природною перепоною, якою були раніше, і зараз для малих піхотних груп вже фактично не є якоюсь проблемою", - додав він.

