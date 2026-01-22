Бої у Вовчанську тривають: росіяни намагаються обійти місто з флангів, - Трегубов
Російські війська не припиняють спроб просування у Вовчанську Харківської області та прилеглих населених пунктах. Бої тривають безпосередньо в місті, а також на флангах, зокрема в районі Вільчі та Вовчанських Хуторів.
Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація у Вовчанську
"У Вовчанську є постійні спроби просування росіян, і тут не тільки йдеться про саме місто, хоча там зараз бої", - сказав Трегубов.
За його словами, російські підрозділи також активно намагаються діяти на флангах і в прилеглих населених пунктах.
"Росіяни активно лізуть через річку на південь, але більше навіть мова про спроби обходу Вільчі, Вовчанських Хуторів, прилеглих населених пунктів", - уточнив він.
Погодні умови
Трегубов наголосив, що ситуація ускладнюється через погодні умови.
"Річки вже перемерзли, тому вони перестали бути такою природною перепоною, якою були раніше, і зараз для малих піхотних груп вже фактично не є якоюсь проблемою", - додав він.
