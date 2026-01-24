Ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочків, - DeepState
Станом на ранок 24 січня 2026 року війська РФ мають територіальні успіхи на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Предтечиного ( село Краматорського району Донецької області) та Ступочків ( село Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля Федорівки на Донеччині та Синельникового на Харківщині.
- Окрім того, росіяни просунулися біля Мирнограду на Донеччині та Дорожнянки на Запоріжжі.
