УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11697 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
4 683 13

Рашисти штурмують піхотою Гуляйполе на Запоріжжі. Частину позицій воїни ЗСУ залишили, - DeepState

DeepState про Гуляйполе

Російські війська продовжують штурмувати невеликими групами піхоти місто Гуляйполе Запорізької областї. Бойові дії тривають у західній частині міста.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тиснуть піхотою

"Противник продовжує поглинати місто відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. В останньому оновленні (інформації на карті – ред.) всі могли побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, де вже давно фіксувалися кацапи, весь час пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил Оборони залишити позиції", - пишуть аналітики.

Бої у західній частині міста

DeepState додає, що бої тривають в західній частині Гуляйполя, де також постійно фіксуються окупанти. Динаміка боїв тут насичена постійною інфільтрацією піхоти росіян.

Фейки РФ про Гуляйполе

  • Нагадаємо, що 27 грудня 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
  • Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
  • Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.
  • Нині Гуляйполе фактично перебуває в умовах "сірої зони": у місті не припиняються бойові дії, а російським військам не вдається ввести туди підрозділи для закріплення.

Автор: 

Гуляйполе (229) бойові дії (5686) війна в Україні (8150) DeepState (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
16.01.2026 17:49 Відповісти
+7
Потрібно всі позиції зайняті рашистами знищувати КАБами. А для тих рашистів які сидять в моцкві кожен день війни повинен казатися Адом. Щоб тварі не спали ночами а сцяли під себе в підвалах. А поки цього немає, мені здається що зараз і наша влада і наші так звані європейські і американські партнери (тільки америкоси нам вже скоріше вороги) спеціально добивають українців на те щоб вони погодились на повну капітуляцію
показати весь коментар
16.01.2026 17:57 Відповісти
+6
Та як же ви пані вже дістали, то якась матінко, то боже, - доречі, який саме "боже", бо їх дуже багато?..
релігія, будь яка, останній захист слабких розумом!
Тільки людина може перемогти темряву...
Доречі, ваша "матінка" з вами ще не спілкується?
показати весь коментар
16.01.2026 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У час біди та при нападі ворогів
Тропар, глас 4
Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе та погрожує нам: здолай Хрестом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних, молитвами Богородиці, єдиний Чоловіколюбче.

Пане Денисе, ви позиціонуєте себе як розумну людину. У вас є вихід.
Можете не читати мої коментарі. Інорувати.
Можете мені довести, що Бога не існує.
Можете йти лісом, зі своїми порадами, оцінками та баченням світу.
У вас є таке право, як у мене є право вірити в Бога.
До речі.
показати весь коментар
16.01.2026 19:04 Відповісти
Добре, пані Чайка, я скористаюся вашою порадою та буду ігнорувати ваші пости.
Доречі, віруючи повинні підставляти другу щоку, коли вдарили по першій, а не слати лісом, чи не так?

П.С.
У час біди та при нападі ворогів
Тропар, глас 4...
Це вже навіть не смішно...
показати весь коментар
16.01.2026 22:23 Відповісти
Вас будут жарить на сковороде теперь вечность.........с маслом
показати весь коментар
16.01.2026 19:06 Відповісти
Амінь...
показати весь коментар
16.01.2026 22:24 Відповісти
Людина повинна вірити а який бог кому молитись справа кожного без віри а значить і мети людина слаба духом стає вам мабуть не довелось ще пережити страшне коли єдина надія на БОГА творця
показати весь коментар
16.01.2026 22:39 Відповісти
От тільки не вам розповідати мені про втрати... про втрати майже всього, я не маю на увазі матеріальне, то таке... І я знаю хто напряму, а хто косвенно у цьому винен. Аля я знайшов сили не скотитися до колінопреклонства перед ряженими клоунами та якимось там казками.
Я вірю в себе та ЗСУ, а все інше лише самозпокоєння. Якщо "віра у творця" комусь допомагає, це добре, але людина у такому стані перестає сприймати сурову дійсність, ось що погано.
показати весь коментар
16.01.2026 22:55 Відповісти
Всіх свинособак, як завжди - знищимо!
показати весь коментар
16.01.2026 18:01 Відповісти
@ " Гуляйполе… Тракторець тримається!

З початку 2026 року російські окупаційні війська (РОВ), на жаль, мали змогу значно розширити зону контролю у Гуляйполі, фактично окупувавши 20 км.кв. самого міста та закріпитись на північно-західній частині правобережних районів.
Наразі РОВ мають зони контролю на всьому лівобережжі Гуляйполя, а також на правобережній частині міста вздовж вулиць Українська та Велика, до району Центрального цвинтаря та Сільмашу, а на північно-західній частині противник зачепився за малоповерхові будівлі на Алли Оношко та Лесі Українки.

Разом з тим, противник уже як півтора місяці не може взяти під свій контроль місто, яке не більше за Бахмут, Авдіївку, Покровськ чи Мирноград. Гуляйполе не є індустріальним, це не Часів Яр і навіть не Вовчанськ.
У ворога, насамперед у командування 5-ї ОВА, яка для удару по місту зосередила свої найбільш боєздатні підрозділи - 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр, були плани захопити місто з наскоку протягом тижня, максимум двох. Але не вийшло.
На сьогоднішній день виснажена 5-та ОВА вже отримала підтримку для боїв у Гуляйполі у вигляді підрозділів 38-ї та 64-ї ОМСБр, а також 69-ї ОБРП зі складу 35-ї ОВА.
Раніше 37-а ОМСБр і 5-а ОТБр також змушені були посилити зношений ресурс колись основної пробивної сили Південно-Донбаського напрямку.
Втрати 5-ї ОВА з вересня по кінець грудня 2025 року перевищили 20 тисяч тіл! Ця армія, найрезультативніша з усіх на цьому плацдармі, зазнала й найнищівніших втрат, порівнянних практично із втратою півтори дивізії!

Згідно з наявною інформацією, якщо до кінця січня 5-а ОВА і всі придані їй для посилення підрозділи інших ОВА не зможуть закрити питання з Гуляйполем, то тоді в бій будуть введені повнокровні резервні сили 34-ї ОМСБр 49-ї ОВА, яка, як відомо входить до складу ГВ "Днепр", а також підрозділів зі складу 90-ї ТД, котра в свій час була основним пробивним елементом ворога на Курахівському виступі.
Ці сили та засоби противник розраховував задіяти після того, як основні сили закрили б питання з Гуляйполем і вийшли б на правий берег річки Гайчур, тобто як ресурс для продовження руху до Верхньої Терси. Але, схоже, дії Сил оборони України (СОУ) таки змусять РОВ застосувати цей резерв раніше, ніж планувалось.

Фактично, Гуляйполе згорнуло все активне вороже угруповання вздовж траси Р-85 і основні зусилля РОВ зосереджені на самому місті.
СОУ, що утримують західну частину Гуляйполя, основну логістичну артерію 08-14/Шевченко та тракторець ДП-75, за фактом намагаються максимально стримувати та вимотувати противника за його тотальної чисельної переваги. І тут варто відзначити без зайвої бравади - це їм вдається.

Гуляйполе, яке торік противник розраховував захопити за лічені дні, перетворилося для 5-ї ОВА ворога та вже приданих їй підрозділів на справжню м'ясорубку."
показати весь коментар
16.01.2026 18:58 Відповісти
Це все зрозуміло - коли комплектація частин 50-55% особового складу, відсутність, на тому ж запоріжському напрямку будь яких укріплень(вже мова навіть не про бетон), міних полів, зброї( якої по словам міністрів оборони - вже 90% українсого виробника - а це на міліарди поставленні браковані міни, снаряди) - то ісход може бути тіки такий. Цеж влада зеленского дуже турбується про ЗСУ. Он як маха безумна, котра казала, коли рашисти розтрілювали наших полонених - некрасіво вмирають за зеленского.
показати весь коментар
16.01.2026 23:08 Відповісти
 
 