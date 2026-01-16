Рашисти штурмують піхотою Гуляйполе на Запоріжжі. Частину позицій воїни ЗСУ залишили, - DeepState
Російські війська продовжують штурмувати невеликими групами піхоти місто Гуляйполе Запорізької областї. Бойові дії тривають у західній частині міста.
Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Тиснуть піхотою
"Противник продовжує поглинати місто відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. В останньому оновленні (інформації на карті – ред.) всі могли побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, де вже давно фіксувалися кацапи, весь час пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил Оборони залишити позиції", - пишуть аналітики.
Бої у західній частині міста
DeepState додає, що бої тривають в західній частині Гуляйполя, де також постійно фіксуються окупанти. Динаміка боїв тут насичена постійною інфільтрацією піхоти росіян.
Фейки РФ про Гуляйполе
- Нагадаємо, що 27 грудня 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
- Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
- Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.
- Нині Гуляйполе фактично перебуває в умовах "сірої зони": у місті не припиняються бойові дії, а російським військам не вдається ввести туди підрозділи для закріплення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З початку 2026 року російські окупаційні війська (РОВ), на жаль, мали змогу значно розширити зону контролю у Гуляйполі, фактично окупувавши 20 км.кв. самого міста та закріпитись на північно-західній частині правобережних районів.
Наразі РОВ мають зони контролю на всьому лівобережжі Гуляйполя, а також на правобережній частині міста вздовж вулиць Українська та Велика, до району Центрального цвинтаря та Сільмашу, а на північно-західній частині противник зачепився за малоповерхові будівлі на Алли Оношко та Лесі Українки.
Разом з тим, противник уже як півтора місяці не може взяти під свій контроль місто, яке не більше за Бахмут, Авдіївку, Покровськ чи Мирноград. Гуляйполе не є індустріальним, це не Часів Яр і навіть не Вовчанськ.
У ворога, насамперед у командування 5-ї ОВА, яка для удару по місту зосередила свої найбільш боєздатні підрозділи - 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр, були плани захопити місто з наскоку протягом тижня, максимум двох. Але не вийшло.
На сьогоднішній день виснажена 5-та ОВА вже отримала підтримку для боїв у Гуляйполі у вигляді підрозділів 38-ї та 64-ї ОМСБр, а також 69-ї ОБРП зі складу 35-ї ОВА.
Раніше 37-а ОМСБр і 5-а ОТБр також змушені були посилити зношений ресурс колись основної пробивної сили Південно-Донбаського напрямку.
Втрати 5-ї ОВА з вересня по кінець грудня 2025 року перевищили 20 тисяч тіл! Ця армія, найрезультативніша з усіх на цьому плацдармі, зазнала й найнищівніших втрат, порівнянних практично із втратою півтори дивізії!
Згідно з наявною інформацією, якщо до кінця січня 5-а ОВА і всі придані їй для посилення підрозділи інших ОВА не зможуть закрити питання з Гуляйполем, то тоді в бій будуть введені повнокровні резервні сили 34-ї ОМСБр 49-ї ОВА, яка, як відомо входить до складу ГВ "Днепр", а також підрозділів зі складу 90-ї ТД, котра в свій час була основним пробивним елементом ворога на Курахівському виступі.
Ці сили та засоби противник розраховував задіяти після того, як основні сили закрили б питання з Гуляйполем і вийшли б на правий берег річки Гайчур, тобто як ресурс для продовження руху до Верхньої Терси. Але, схоже, дії Сил оборони України (СОУ) таки змусять РОВ застосувати цей резерв раніше, ніж планувалось.
Фактично, Гуляйполе згорнуло все активне вороже угруповання вздовж траси Р-85 і основні зусилля РОВ зосереджені на самому місті.
СОУ, що утримують західну частину Гуляйполя, основну логістичну артерію 08-14/Шевченко та тракторець ДП-75, за фактом намагаються максимально стримувати та вимотувати противника за його тотальної чисельної переваги. І тут варто відзначити без зайвої бравади - це їм вдається.
Гуляйполе, яке торік противник розраховував захопити за лічені дні, перетворилося для 5-ї ОВА ворога та вже приданих їй підрозділів на справжню м'ясорубку."