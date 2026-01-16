Рашисти штурмують піхотою Гуляйполе на Запоріжжі. Частину позицій воїни ЗСУ залишили, - DeepState

Російські війська продовжують штурмувати невеликими групами піхоти місто Гуляйполе Запорізької областї. Бойові дії тривають у західній частині міста.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тиснуть піхотою

"Противник продовжує поглинати місто відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. В останньому оновленні (інформації на карті – ред.) всі могли побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, де вже давно фіксувалися кацапи, весь час пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил Оборони залишити позиції", - пишуть аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 146 бойових зіткнень, ворог найбільше тисне на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Бої у західній частині міста

DeepState додає, що бої тривають в західній частині Гуляйполя, де також постійно фіксуються окупанти. Динаміка боїв тут насичена постійною інфільтрацією піхоти росіян.

Фейки РФ про Гуляйполе

Нагадаємо, що 27 грудня 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

Нині Гуляйполе фактично перебуває в умовах "сірої зони": у місті не припиняються бойові дії, а російським військам не вдається ввести туди підрозділи для закріплення.

Також читайте: Це велика сіра зона: у ЗСУ розповіли про бої за Гуляйполе