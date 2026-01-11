Тривають бої у Гуляйполі, ворог не може завести групи закріплення, - Сили оборони півдня
Нині Гуляйполе на Запоріжжі фактично перебуває в умовах "сірої зони": у місті не припиняються бойові дії, а російським військам не вдається ввести туди підрозділи для закріплення.
Про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Волошин зазначив, що росіяни атакують позиції українських військ на околицях Гуляйполя - з півночі, півдня та заходу.
У самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові й штурмові дії. У противника приблизно та ж ситуація - він не може завести групи закріплення. Його штурмові групи заходять в місто, там тривають бої з такими ж нашими штурмовиками. За минулу добу було понад 10 таких боєзіткнень", - розповів речник.
Раніше він розповідав, що за Гуляйполе точаться запеклі бої за кожен квартал, російські штурмові групи доходять до околиць, але знищуються і не закріплюються.
За інформацією Сил оборони, у Гуляйполі тривають запеклі вуличні бої.
Що передувало?
- Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту.
- За даними аналітиків DeepState, оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні.
Фейки РФ
- Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
- Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
- Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось комент на цю тему:
@ "Ворог намагається прорватися в Закітне на сіверському напрямку.
Малими групами окупант присутній на східних околицях села. В сусідній Платонівці - по всьому селу.
Закітне - це одне з двох ключових сіл на колишньому сіверському напрямку. Тепер це Словʼянський напрямок.
Друге село - це Крива Лука.
Це панівні висоти, контроль над якими дозволить підібратися аж до передмість Словʼянська.
Від Кривої Луки до Словʼянської ТЕЦ - 7,5 км, а до міської межі Словʼянська - близько 13 км.
Зараз від ЛБЗ до Кривої Луки - близько 8 км. Але багато сірої зони в Платонівці та частині Закітного, де є ворог. Тому де-факто це вже 4-5 км.
І загалом до Словʼянська де-факто вже менше 20 км.
Ситуація дуже складна.
MYROSHNYKOV"