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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Тривають бої у Гуляйполі, ворог не може завести групи закріплення, - Сили оборони півдня

Бої за Гуляйполе

Нині Гуляйполе на Запоріжжі фактично перебуває в умовах "сірої зони": у місті не припиняються бойові дії, а російським військам не вдається ввести туди підрозділи для закріплення.

Про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Волошин зазначив, що росіяни атакують позиції українських військ на околицях Гуляйполя - з півночі, півдня та заходу.

У самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові й штурмові дії. У противника приблизно та ж ситуація - він не може завести групи закріплення. Його штурмові групи заходять в місто, там тривають бої з такими ж нашими штурмовиками. За минулу добу було понад 10 таких боєзіткнень", - розповів речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це велика сіра зона: у ЗСУ розповіли про бої за Гуляйполе

Раніше він розповідав, що за Гуляйполе точаться запеклі бої за кожен квартал, російські штурмові групи доходять до околиць, але знищуються і не закріплюються.

За інформацією Сил оборони, у Гуляйполі тривають запеклі вуличні бої.

Також читайте: Частина Гуляйполя перебуває під контролем російських військ, – Сили оборони Півдня

Що передувало?

  • Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту.
  • За даними аналітиків DeepState, оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні.

Фейки РФ

  • Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
  • Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
  • Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

Також читайте: РФ просунулася у Мирнограді, а також біля Красного Лиману, Філії та Гуляйполя, - DeepState

Автор: 

Гуляйполе (254) бойові дії (6154)
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Топ коментарі
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Якщо на Гуляйпільському напрямку ситуація помалу стабілізується, то на колишньому Сіверському, в тепер Слов'янському - з кожним днем погіршується.
Ось комент на цю тему:

@ "Ворог намагається прорватися в Закітне на сіверському напрямку.
Малими групами окупант присутній на східних околицях села. В сусідній Платонівці - по всьому селу.
Закітне - це одне з двох ключових сіл на колишньому сіверському напрямку. Тепер це Словʼянський напрямок.

Друге село - це Крива Лука.
Це панівні висоти, контроль над якими дозволить підібратися аж до передмість Словʼянська.
Від Кривої Луки до Словʼянської ТЕЦ - 7,5 км, а до міської межі Словʼянська - близько 13 км.
Зараз від ЛБЗ до Кривої Луки - близько 8 км. Але багато сірої зони в Платонівці та частині Закітного, де є ворог. Тому де-факто це вже 4-5 км.
І загалом до Словʼянська де-факто вже менше 20 км.

Ситуація дуже складна.

MYROSHNYKOV"
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11.01.2026 13:49 Відповісти

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