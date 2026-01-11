Тривають бої у Гуляйполі, ворог не може завести групи закріплення, - Сили оборони півдня

Нині Гуляйполе на Запоріжжі фактично перебуває в умовах "сірої зони": у місті не припиняються бойові дії, а російським військам не вдається ввести туди підрозділи для закріплення.

Про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Волошин зазначив, що росіяни атакують позиції українських військ на околицях Гуляйполя - з півночі, півдня та заходу.

У самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові й штурмові дії. У противника приблизно та ж ситуація - він не може завести групи закріплення. Його штурмові групи заходять в місто, там тривають бої з такими ж нашими штурмовиками. За минулу добу було понад 10 таких боєзіткнень", - розповів речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це велика сіра зона: у ЗСУ розповіли про бої за Гуляйполе

Раніше він розповідав, що за Гуляйполе точаться запеклі бої за кожен квартал, російські штурмові групи доходять до околиць, але знищуються і не закріплюються.

За інформацією Сил оборони, у Гуляйполі тривають запеклі вуличні бої.

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Що передувало?

Сирський про відео росіян зі штабу ЗСУ в Гуляйполі: ВСП розпочала розслідування інциденту.

За даними аналітиків DeepState, оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні.

Фейки РФ

Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

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