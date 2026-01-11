Продолжаются бои в Гуляйполе, враг не может завести группы закрепления, - Силы обороны юга

Сейчас Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в условиях "серой зоны": в городе не прекращаются боевые действия, а российским войскам не удается ввести туда подразделения для закрепления.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Волошин отметил, что россияне атакуют позиции украинских войск в окрестностях Гуляйполя - с севера, юга и запада.

В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно такая же ситуация – он не может завести группы закрепления. Его штурмовые группы заходят в город, там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками. За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений", – рассказал спикер.

Ранее он рассказывал, что за Гуляйполе идут ожесточенные бои за каждый квартал, российские штурмовые группы доходят до окраин, но уничтожаются и не закрепляются.

По информации Сил обороны, в Гуляйполе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Что предшествовало?

Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента.

По данным аналитиков DeepState, оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне.

Фейки РФ

Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".

Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.

Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

