Продолжаются бои в Гуляйполе, враг не может завести группы закрепления, - Силы обороны юга
Сейчас Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в условиях "серой зоны": в городе не прекращаются боевые действия, а российским войскам не удается ввести туда подразделения для закрепления.
Об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Волошин отметил, что россияне атакуют позиции украинских войск в окрестностях Гуляйполя - с севера, юга и запада.
В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно такая же ситуация – он не может завести группы закрепления. Его штурмовые группы заходят в город, там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками. За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений", – рассказал спикер.
Ранее он рассказывал, что за Гуляйполе идут ожесточенные бои за каждый квартал, российские штурмовые группы доходят до окраин, но уничтожаются и не закрепляются.
По информации Сил обороны, в Гуляйполе продолжаются ожесточенные уличные бои.
Что предшествовало?
- Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента.
- По данным аналитиков DeepState, оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне.
Фейки РФ
- Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
- Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
- Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.
Ось комент на цю тему:
@ "Ворог намагається прорватися в Закітне на сіверському напрямку.
Малими групами окупант присутній на східних околицях села. В сусідній Платонівці - по всьому селу.
Закітне - це одне з двох ключових сіл на колишньому сіверському напрямку. Тепер це Словʼянський напрямок.
Друге село - це Крива Лука.
Це панівні висоти, контроль над якими дозволить підібратися аж до передмість Словʼянська.
Від Кривої Луки до Словʼянської ТЕЦ - 7,5 км, а до міської межі Словʼянська - близько 13 км.
Зараз від ЛБЗ до Кривої Луки - близько 8 км. Але багато сірої зони в Платонівці та частині Закітного, де є ворог. Тому де-факто це вже 4-5 км.
І загалом до Словʼянська де-факто вже менше 20 км.
Ситуація дуже складна.
MYROSHNYKOV"