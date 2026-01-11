РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
651 8

Продолжаются бои в Гуляйполе, враг не может завести группы закрепления, - Силы обороны юга

Бои за Гуляйполе

Сейчас Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в условиях "серой зоны": в городе не прекращаются боевые действия, а российским войскам не удается ввести туда подразделения для закрепления.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Волошин отметил, что россияне атакуют позиции украинских войск в окрестностях Гуляйполя - с севера, юга и запада.

В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно такая же ситуация – он не может завести группы закрепления. Его штурмовые группы заходят в город, там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками. За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений", – рассказал спикер.

Ранее он рассказывал, что за Гуляйполе идут ожесточенные бои за каждый квартал, российские штурмовые группы доходят до окраин, но уничтожаются и не закрепляются.

По информации Сил обороны, в Гуляйполе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Что предшествовало?

  • Сырский о видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе: ВСП начала расследование инцидента.
  • По данным аналитиков DeepState, оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне.

Фейки РФ

  • Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
  • Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
  • Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

Сортировать:
Черговий киздеж від марафону, невідомо на кого розрахований.
11.01.2026 12:55 Ответить
кацап,а чьто там по "пєрвому аналу" о КупЯнскє гАвАрят?
11.01.2026 13:05 Ответить
Пропливай повз, беcтолковий - на ваш марафон тут не подають.
11.01.2026 13:18 Ответить
кацап,ти кісєля із солов'їним гівном обіжрався?
11.01.2026 13:53 Ответить
Якщо на Гуляйпільському напрямку ситуація помалу стабілізується, то на колишньому Сіверському, в тепер Слов'янському - з кожним днем погіршується.
Ось комент на цю тему:

@ "Ворог намагається прорватися в Закітне на сіверському напрямку.
Малими групами окупант присутній на східних околицях села. В сусідній Платонівці - по всьому селу.
Закітне - це одне з двох ключових сіл на колишньому сіверському напрямку. Тепер це Словʼянський напрямок.

Друге село - це Крива Лука.
Це панівні висоти, контроль над якими дозволить підібратися аж до передмість Словʼянська.
Від Кривої Луки до Словʼянської ТЕЦ - 7,5 км, а до міської межі Словʼянська - близько 13 км.
Зараз від ЛБЗ до Кривої Луки - близько 8 км. Але багато сірої зони в Платонівці та частині Закітного, де є ворог. Тому де-факто це вже 4-5 км.
І загалом до Словʼянська де-факто вже менше 20 км.

Ситуація дуже складна.

MYROSHNYKOV"
11.01.2026 13:49 Ответить
Ти звідки строчиш,козлориле?
показать весь комментарий
11.01.2026 13:55 Ответить
 
 