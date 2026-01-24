Враг продвинулся вблизи Предтечино и Ступочек, - DeepState
По состоянию на утро 24 января 2026 года войска РФ имеют территориальные успехи в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Предтечино (село Краматорского района Донецкой области) и Ступочек (село Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись возле Федоровки в Донецкой области и Синельниково в Харьковской области.
- Кроме того, россияне продвинулись возле Мирнограда в Донецкой области и Дорожнянки в Запорожской области.
