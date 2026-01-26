Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки та в населеному пункті, - DeepState
Війська РФ мають просування у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки (Бахмутський район, Донецька область) та в самому населеному пункті", - йдеться у повідомленні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, начачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
Це все ганьба!
Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
Антидронова сітка? Нею дуже важко попасти на швидкий дрон. Ну припустимо один дрон ви так відіб'єте, а решту?
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Дрони можуть діяти на багато кілометрів, а якщо запускати з дрона-матки та евакуювати вантажними дронами, то ще далі. А піхота діє до кілометра, навіть снайпери стріляють лише не більше ніж на пару кілометрів.
Піхота - це лише ходячі прапорці. Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
Коли б українське керівництво це розуміло б ці елементарні речі, то втрати були б на порядок менші. Тому у нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти.