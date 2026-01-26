Ворог залишив позиції на острові Олексіївський на Херсонщині, - Волошин
Російські підрозділи відійшли з острова Олексіївський у Херсонській області під тиском активних дій Сил оборони України, а також через погіршення морально-психологічного стану особового складу.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це (відбулось, - ред.) у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях", - зазначив речник.
За словами Волошина, ворог не може відновити там спостережні пости.
"Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів", - пояснив він.
Яка ситуація на Херсонщині?
Волошин нагадав, що на Херсонському напрямку російські війська проводять перегрупування та перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок.
"З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій", - сказав речник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль