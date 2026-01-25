Чотири людини поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини, атаковано критичну та соціальну інфраструктуру
Упродовж доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Поранені
Повідомляється, що через російську агресію чотири людини дістали поранення.
Чим били росіяни
Як зазначається, для атак російські окупанти застосовували дрони, авіацію та артилерію.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новосілка, Тараса Шевченка, Томарине, Раківка, Борозенське, Костирка, Нововоронцовка, Шевченківка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
Куди били
Російські військові били по:
- критичній та соціальній інфраструктурі;
- житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газопровід, приватні гаражі та автомобілі.
