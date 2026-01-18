Окупанти вивезли групу підлітків з ТОТ Херсонщини на військові навчання до РФ, - ЦНС

Окупаційна адміністрація Херсонщини запустила черговий етап системної мілітаризації дітей з ТОТ. Групу із 24 підлітків вивезли за межі окупованої території – до Волгограда на територію рф – під прикриттям освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития".

Реальна мета

Як наголошується, реальна мета поїздки – примусова інтеграція неповнолітніх у військову інфраструктуру рф та формування лояльного мобілізаційного резерву.

У так званому оборонно-спортивному таборі "Авангард" підлітків залучали до навчання роботи з БПЛА, навчання військових спеціальностей, елементів кібероперацій та тактичної підготовки.

Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні" церемонії та музейну пропаганду війни.

У ЦНС наголошують, що дітям цілеспрямовано формують сприйняття війни як норми і шляху розвитку.

"Обов’язкова рекомендація"

За інформацією джерел ЦНС, відбір учасників відбувався через школи та ліцеї під адміністративним тиском. Керівникам навчальних закладів доводили плани на кількість дітей, а батькам фактично не залишали альтернативи – участь подавалася як "обов’язкова рекомендація". У кількох випадках родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови.

Участь окупаційного губернатора Сальдо

Окремо зафіксовано участь структури окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо, який публічно підтримує такі поїздки та використовує їх як елемент власної пропагандистської кампанії.

За даними ЦНС, саме через його апарат координується логістика, списки дітей і взаємодія з російськими військово-патріотичними центрами.

"Фактично йдеться про організоване вивезення українських дітей з ТОТ на територію держави-агресора з метою їх ідеологічної обробки та військової соціалізації. Це пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення дітей з окупованих територій до військових програм і пропаганди війни. Окупаційна влада цілеспрямовано працює з віковою групою, яка ще не здатна критично оцінювати події, і перетворює "освітні поїздки" на інструмент вербування лояльності", - додали в ЦНС.

Ті хто кажуть про "мир" чи про "поганий мир краще чим це". ЛИШЕ ТАК НАС БАЧАТЬ РУЗКІЕ

- покірними
- російськомовними
- без власної думки, історії чи мови
- без економіки чи благополуччя
- просто ФАРШЕМ для їхніх наступним мрій про Велічіе

.....бо так було століттями. Всі їхні "пабеді" усіяні нашими трупами
Зате деякі хочуть віддати рашистам ще території і людей яким рашисти промиють мізки і які будуть воювати проти України а потім і проти Європи. А українці особливо ображені воюють набагато жорстокіше ніж рашисти
+2
Головне, що все це робиться без зовнішнього примусу. Не так, як у нас, як диких тварин на вулиці хапають. Тому їхні пропагандони можуть говорити про добровільність. У цьому ми їм програємо.
Ви на кому напрямку воюєте?
И если дуб как дерево родился баобабом то будеш баобабом тыщу лет пока помреш
Якщо воно ненавидить Україну, по умовчанню, то ти його не переконаєш, це все від лукавого що комусь щось заливає хтось
Головне, що все це робиться без зовнішнього примусу. Не так, як у нас, як диких тварин на вулиці хапають. Тому їхні пропагандони можуть говорити про добровільність. У цьому ми їм програємо.
Рюзкє, ти не бреши на людях. Уяви собі, що би було, якби батьки відмовилися віддавати дітей у табір.
--------------------------------------
Яничари - це елітна регулярна піхота Османської імперії, що складалася з хлопчиків-християн, яких насильно забирали, навертали в іслам і виховували як відданих воїнів султана. Вони були гвардією султана, становили основу армії, а згодом виконували поліцейські та каральні функції.
Ви якісь недолугі. Я про те, що все має виглядати добровільно. Скільки відео як пакують у бусік по ту лінію фронту? А скільки у нас? Ми маємо вчитися працювати з людьми так, щоб мобілізіція виглядала добровільною. Ми по СЗЧ перевершили росіян тому, що не вміємо ставити людину в умови, коли вона своїми ногами йде у військо, а не коли її тягнуть за руки і ноги.
Прошу дати приклад масової добровільної мобілізації. Ну хоч один за всю історію людства.
Споконвік і всюди мобілізація під час війни була репресивною машиною.
Хто кому "програє" ватнику ?!
Софкоїдного бардаку в Україні йще досі достатньо .
Але ж рівняти московитьсяке пекло з українськими дрібними недоліками може лише тупорилий вислюк !!!
"Без примусу" -- це про що ?!
Й чи заслуговує фітнес-тренер , бик з біцепсом в 45 см , який вже 4 роки ховається від призову в його 30 років по ресторанах й "качалках" що б до його відносилися як не до тварини ?!

П.С. Наречений моєї доньки приїхав в ЗСУ через атлантику й через пів року отримав важке поранення й вже 2 місяця лікується - у московитів він би вже давно був би знову відправленний й м"ясний штурм . А тут лікують . Що ти рівняєшь , що ?!!!!!!!!!!!!!!!!
Другими словами - фарш для ковбаси "Детская".
Скумбрії по 8 грн, разом з Верещучкою і даниловим у штанях, мабуть і зтурбовані??
Зелена пропаганда всереться, коли побачить, що не газом та силою "мотивують".
Все це слідство підготовки до війни команди під керівництвом презедента зеленского - кинув стіки українців на призволяще та на тортури рашистів. І судячи з тих пунктів миру вже ніколи окуповані теріторії не повернуться. рашисти там все українське виб'ють - як в чечні.
