Окупанти вивезли групу підлітків з ТОТ Херсонщини на військові навчання до РФ, - ЦНС
Окупаційна адміністрація Херсонщини запустила черговий етап системної мілітаризації дітей з ТОТ. Групу із 24 підлітків вивезли за межі окупованої території – до Волгограда на територію рф – під прикриттям освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Реальна мета
Як наголошується, реальна мета поїздки – примусова інтеграція неповнолітніх у військову інфраструктуру рф та формування лояльного мобілізаційного резерву.
У так званому оборонно-спортивному таборі "Авангард" підлітків залучали до навчання роботи з БПЛА, навчання військових спеціальностей, елементів кібероперацій та тактичної підготовки.
Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні" церемонії та музейну пропаганду війни.
У ЦНС наголошують, що дітям цілеспрямовано формують сприйняття війни як норми і шляху розвитку.
"Обов’язкова рекомендація"
За інформацією джерел ЦНС, відбір учасників відбувався через школи та ліцеї під адміністративним тиском. Керівникам навчальних закладів доводили плани на кількість дітей, а батькам фактично не залишали альтернативи – участь подавалася як "обов’язкова рекомендація". У кількох випадках родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови.
Участь окупаційного губернатора Сальдо
Окремо зафіксовано участь структури окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо, який публічно підтримує такі поїздки та використовує їх як елемент власної пропагандистської кампанії.
За даними ЦНС, саме через його апарат координується логістика, списки дітей і взаємодія з російськими військово-патріотичними центрами.
"Фактично йдеться про організоване вивезення українських дітей з ТОТ на територію держави-агресора з метою їх ідеологічної обробки та військової соціалізації. Це пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення дітей з окупованих територій до військових програм і пропаганди війни. Окупаційна влада цілеспрямовано працює з віковою групою, яка ще не здатна критично оцінювати події, і перетворює "освітні поїздки" на інструмент вербування лояльності", - додали в ЦНС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- покірними
- російськомовними
- без власної думки, історії чи мови
- без економіки чи благополуччя
- просто ФАРШЕМ для їхніх наступним мрій про Велічіе
.....бо так було століттями. Всі їхні "пабеді" усіяні нашими трупами
Якщо воно ненавидить Україну, по умовчанню, то ти його не переконаєш, це все від лукавого що комусь щось заливає хтось
Яничари - це елітна регулярна піхота Османської імперії, що складалася з хлопчиків-християн, яких насильно забирали, навертали в іслам і виховували як відданих воїнів султана. Вони були гвардією султана, становили основу армії, а згодом виконували поліцейські та каральні функції.
Споконвік і всюди мобілізація під час війни була репресивною машиною.
Софкоїдного бардаку в Україні йще досі достатньо .
Але ж рівняти московитьсяке пекло з українськими дрібними недоліками може лише тупорилий вислюк !!!
"Без примусу" -- це про що ?!
Й чи заслуговує фітнес-тренер , бик з біцепсом в 45 см , який вже 4 роки ховається від призову в його 30 років по ресторанах й "качалках" що б до його відносилися як не до тварини ?!
П.С. Наречений моєї доньки приїхав в ЗСУ через атлантику й через пів року отримав важке поранення й вже 2 місяця лікується - у московитів він би вже давно був би знову відправленний й м"ясний штурм . А тут лікують . Що ти рівняєшь , що ?!!!!!!!!!!!!!!!!