Росія готує дітей до війни, - українська розвідка

Росія більше не приховує військову підготовку дітей, подаючи її як частину соціальних та освітніх програм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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За даними української розвідки, російська влада системно інтегрує елементи військової підготовки у програми для неповнолітніх, зокрема навички керування БпЛА.

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Мілітаризація освіти

Управління безпілотниками росіяни планують включити до нормативів всеросійського комплексу ГТО ("готовий до праці та оборони"), який офіційно позиціонується як програма фізичного розвитку дітей.

Крім того, у РФ анонсували нову систему оцінювання фізичного стану школярів. Один із ключових критеріїв безпосередньо пов’язаний із майбутньою готовністю до військової служби. Таким чином, показники здоров’я дедалі частіше співвідносять із придатністю до армії.

Фактично межа між фізичним вихованням і військовою мобілізацією дітей у Росії поступово зникає, – зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.

Одночасно російська влада заявила про намір посилити державний контроль над військово-спортивною підготовкою неповнолітніх, прирівнявши таку діяльність до повноцінної освітньої.

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Пропаганда та військова символіка для дітей

На регіональному рівні мілітаризація набуває показового характеру. Військові елементи інтегрують навіть у святкові заходи. Дітей катають на бойовій техніці, допускають до стрільб, а новорічні персонажі з’являються на танках.

Військова символіка дедалі активніше входить у дитячий простір та повсякденне середовище.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія залучає лояльних іноземних журналістів до поширення пропаганди, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

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