Россия готовит детей к войне, - украинская разведка
Россия больше не скрывает военную подготовку детей, представляя ее как часть социальных и образовательных программ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По данным украинской разведки, российские власти системно интегрируют элементы военной подготовки в программы для несовершеннолетних, в частности навыки управления БПЛА.
Милитаризация образования
Управление беспилотниками россияне планируют включить в нормативы всероссийского комплекса ГТО ("готов к труду и обороне"), который официально позиционируется как программа физического развития детей.
Кроме того, в РФ анонсировали новую систему оценки физического состояния школьников. Один из ключевых критериев напрямую связан с будущей готовностью к военной службе. Таким образом, показатели здоровья все чаще соотносят с пригодностью к армии.
Фактически граница между физическим воспитанием и военной мобилизацией детей в России постепенно исчезает, – отмечают в Службе внешней разведки Украины.
Одновременно российские власти заявили о намерении усилить государственный контроль над военно-спортивной подготовкой несовершеннолетних, приравняв такую деятельность к полноценной образовательной.
Пропаганда и военная символика для детей
На региональном уровне милитаризация приобретает показательный характер. Военные элементы интегрируют даже в праздничные мероприятия. Детей катают на боевой технике, допускают к стрельбе, а новогодние персонажи появляются на танках.
Военная символика все активнее входит в детское пространство и повседневную среду.
- Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что Россия привлекает лояльных иностранных журналистов к распространению пропаганды, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
знову ЗЄлєнський?
ніколи більше !
Україні потрібен Гетьман!
- тим хто вірить в мир
- тим хто вірить в "гарантії"
- тим хто вірить що 2024, 2025...2026 буде мир
Вони підуть до останнього. І лише питання хто лишиться після гори трупів
Даже пропагандисты на канале Соловьева признали, что армия рф очень устала, и солдаты больше не хотят воевать.
Четыре года безумной мясорубки достали уже всех. И только путин хочет продолжать
https://youtu.be/T70Clf-XLaY?si=aGNgGXZtR8JUp7RX
Будуть воювати задовбаними, згвалтованими, скаліченими.