РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8732 посетителя онлайн
Новости Влияние РФ на детей в оккупации
2 249 19

Россия готовит детей к войне, - украинская разведка

Россия учит детей воевать

Россия больше не скрывает военную подготовку детей, представляя ее как часть социальных и образовательных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным украинской разведки, российские власти системно интегрируют элементы военной подготовки в программы для несовершеннолетних, в частности навыки управления БПЛА.

Читайте также: "Ложь и пропаганда": в разведке США опровергли данные Reuters о планах Путина захватить всю Украину и часть Европы

Милитаризация образования 

Управление беспилотниками россияне планируют включить в нормативы всероссийского комплекса ГТО ("готов к труду и обороне"), который официально позиционируется как программа физического развития детей.

Кроме того, в РФ анонсировали новую систему оценки физического состояния школьников. Один из ключевых критериев напрямую связан с будущей готовностью к военной службе. Таким образом, показатели здоровья все чаще соотносят с пригодностью к армии.

Фактически граница между физическим воспитанием и военной мобилизацией детей в России постепенно исчезает, – отмечают в Службе внешней разведки Украины.

Одновременно российские власти заявили о намерении усилить государственный контроль над военно-спортивной подготовкой несовершеннолетних, приравняв такую деятельность к полноценной образовательной.

Читайте также: Кремлевский пропагандист Климов считает российских "двухсотых" в войне с Украиной: "Вопрос возникает по полтора миллиона". ВИДЕО

Пропаганда и военная символика для детей

На региональном уровне милитаризация приобретает показательный характер. Военные элементы интегрируют даже в праздничные мероприятия. Детей катают на боевой технике, допускают к стрельбе, а новогодние персонажи появляются на танках.

Военная символика все активнее входит в детское пространство и повседневную среду.

  • Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что Россия привлекает лояльных иностранных журналистов к распространению пропаганды, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте также: Россияне запускают волну милитаризации детей на ВОТ, снизив возраст военной присяги до 14 лет

Автор: 

дети (6867) пропаганда (3797) разведка (4260) война в Украине (7404)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
02.01.2026 00:03 Ответить
+8
ЦЕ ВІДПОВІДЬ ВСІМ

- тим хто вірить в мир
- тим хто вірить в "гарантії"
- тим хто вірить що 2024, 2025...2026 буде мир

Вони підуть до останнього. І лише питання хто лишиться після гори трупів
показать весь комментарий
02.01.2026 00:22 Ответить
+6
нагадую, в Україні ЗЄля відмінив призов і фактично виганяє молодь призовного віку за кордон

знову ЗЄлєнський?
ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман!

.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.01.2026 00:03 Ответить
якась новина ?

.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:03 Ответить
нагадую, в Україні ЗЄля відмінив призов і фактично виганяє молодь призовного віку за кордон

знову ЗЄлєнський?
ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман!

.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:07 Ответить
Хочеться вірити, що у службі зовнішньої розвідки не всі фон-Єрмаки, а в більшості молоді люди, які нічого не чули про піанєрів-героів.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:18 Ответить
ЦЕ ВІДПОВІДЬ ВСІМ

- тим хто вірить в мир
- тим хто вірить в "гарантії"
- тим хто вірить що 2024, 2025...2026 буде мир

Вони підуть до останнього. І лише питання хто лишиться після гори трупів
показать весь комментарий
02.01.2026 00:22 Ответить
«Задолбались все так, что не передать словами!»

Даже пропагандисты на канале Соловьева признали, что армия рф очень устала, и солдаты больше не хотят воевать.

Четыре года безумной мясорубки достали уже всех. И только путин хочет продолжать

https://youtu.be/T70Clf-XLaY?si=aGNgGXZtR8JUp7RX
показать весь комментарий
02.01.2026 00:23 Ответить
Ну раз не бунтують проти то значить і не "Задолбались все так, что не передать словами!"🤔
показать весь комментарий
02.01.2026 00:47 Ответить
А хто їх питає задовбалися вони чи ні?

Будуть воювати задовбаними, згвалтованими, скаліченими.
показать весь комментарий
02.01.2026 01:17 Ответить
До 25 років будуть призивати?
показать весь комментарий
02.01.2026 00:43 Ответить
А ВИ ЧОГО ОЧІКУВАЛИ !!!??? АБО ПРОЇБАЛИ !!!???
показать весь комментарий
02.01.2026 00:48 Ответить
Я ВАЖАЮ ЩО ВОНИ ТИПА НЕ ВМЕСТЕ НО ЗА ЇДИНУ ХЙНЮ !!!
показать весь комментарий
02.01.2026 00:49 Ответить
ЯКЩО НІ !!! ВБИЙТЕ ПУТІНА !!! БО Я ВАМ НЕ ВІРЮ !!!
показать весь комментарий
02.01.2026 00:50 Ответить
Хто з срср? Хто знає ,що таке "спалах справа"?
показать весь комментарий
02.01.2026 01:18 Ответить
я знаю. а ще я знаю, що таке "пожежа в караульному приміщеннні"
показать весь комментарий
02.01.2026 02:44 Ответить
Шайка х7йла вирішила вбити у війна як умого більше кацапів.... а кацапи деграданти й ради подохнути за ідею х7йла та його банди.
показать весь комментарий
02.01.2026 02:03 Ответить
А наша малеча за останні роки навіть мову забула.
показать весь комментарий
02.01.2026 04:58 Ответить
Ваша може і забула, а наша навпаки від москальскою відмовилася повністю
показать весь комментарий
02.01.2026 07:00 Ответить
Ху...ло потребує свіже м'ясо, він вирішив що раз він здохне, то забере з собою більше своїх холопів. Погано те, що гинуть українці за бажанням цей тварюки.
показать весь комментарий
02.01.2026 06:59 Ответить
Лаптємовним кримінальним кланам не потрібні свідомі українці. Повністю провалене патріотичне виховання молоді в системі освіти. Бандюкам потрібне тупе, споживацьке бидло, яке вони успішно виховують. Київська і не тільки молодь не розмовляє українською, безграмотна, агресивна, серед неї престиж мають гроші і місце в неофеодальній ієрархії.
показать весь комментарий
02.01.2026 07:14 Ответить
 
 