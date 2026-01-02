Россия больше не скрывает военную подготовку детей, представляя ее как часть социальных и образовательных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным украинской разведки, российские власти системно интегрируют элементы военной подготовки в программы для несовершеннолетних, в частности навыки управления БПЛА.

Милитаризация образования

Управление беспилотниками россияне планируют включить в нормативы всероссийского комплекса ГТО ("готов к труду и обороне"), который официально позиционируется как программа физического развития детей.

Кроме того, в РФ анонсировали новую систему оценки физического состояния школьников. Один из ключевых критериев напрямую связан с будущей готовностью к военной службе. Таким образом, показатели здоровья все чаще соотносят с пригодностью к армии.

Фактически граница между физическим воспитанием и военной мобилизацией детей в России постепенно исчезает, – отмечают в Службе внешней разведки Украины.

Одновременно российские власти заявили о намерении усилить государственный контроль над военно-спортивной подготовкой несовершеннолетних, приравняв такую деятельность к полноценной образовательной.

Пропаганда и военная символика для детей

На региональном уровне милитаризация приобретает показательный характер. Военные элементы интегрируют даже в праздничные мероприятия. Детей катают на боевой технике, допускают к стрельбе, а новогодние персонажи появляются на танках.

Военная символика все активнее входит в детское пространство и повседневную среду.

