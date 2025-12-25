РУС
В России планируют обязать блогеров распространять пропаганду

Российских блогеров заставляют распространять пропаганду

В Совете Федерации России инициировали законопроект, обязывающий блогеров и владельцев крупных аккаунтов размещать рекламу на темы "традиционных ценностей", "патриотизма" и "культуры".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Законопроект предусматривает, что такая реклама должна занимать не менее 5% от всех рекламных материалов на крупных интернет-платформах. Это требование распространят на всех владельцев крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

Обязательная пропагандистская реклама

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что инициатива является очередным шагом Кремля в установлении полного контроля над соцсетями и блогерами в РФ.

"С начала полномасштабного вторжения власти России системно привлекают блогеров к публичному оправданию так называемой "СВО" и продвижению пропагандистских нарративов", - подчеркнули в ЦПД.

Тех, кто отказывается работать в интересах Кремля, могут наказывать - вплоть до тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах РФ". 

Ще треба народити солдата для путлєра від "героя" СВО!!!
25.12.2025 23:32 Ответить
Ну в принципі логічно, охоплення аудиторії у них велике 🤔
25.12.2025 23:35 Ответить
Через який час, Зельоні традиційно скопіюють таку хорошу задумку?
25.12.2025 23:46 Ответить
Так у нас вже давно таке заохочення діє, причому значно дієвіше - якщр сьогодні не будеш підтримувати зелених гамадрилів, завтра прийде тцк, а післязавтра опинишся в окопі під Гуляйполем під командуванням тупого совкового м'ясника.
25.12.2025 23:53 Ответить
Це кацапи в нас скопіювали!
25.12.2025 23:57 Ответить
А КТО ТО ПЛАНИРУЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРАВДУ !!!??? И ЧЕМ БОЛЬШЕ И ВЫШЕ ТЕМ БОЛЬШЕ ВООРУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ ЗА НЕЁ !)
26.12.2025 00:00 Ответить
 
 