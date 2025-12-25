В России планируют обязать блогеров распространять пропаганду

В Совете Федерации России инициировали законопроект, обязывающий блогеров и владельцев крупных аккаунтов размещать рекламу на темы "традиционных ценностей", "патриотизма" и "культуры".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Законопроект предусматривает, что такая реклама должна занимать не менее 5% от всех рекламных материалов на крупных интернет-платформах. Это требование распространят на всех владельцев крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

Обязательная пропагандистская реклама

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что инициатива является очередным шагом Кремля в установлении полного контроля над соцсетями и блогерами в РФ.

"С начала полномасштабного вторжения власти России системно привлекают блогеров к публичному оправданию так называемой "СВО" и продвижению пропагандистских нарративов", - подчеркнули в ЦПД.

Тех, кто отказывается работать в интересах Кремля, могут наказывать - вплоть до тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах РФ".

Напомним, оккупанты уже запустили новую волну милитаризации детей на временно оккупированных территориях, снизив возраст военной присяги до 14 лет.

К тому же российские пропагандистыготовят новые фейки об Украине.

