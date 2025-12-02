РУС
Новости Российская дезинформация против Украины
2 296 20

Пропагандисты РФ готовят новые фейки об Украине, - ЦПД

Фейки от России

В начале декабря Россия может резко активизировать дезинформационные атаки в отношении переговоров о завершении войны в Украине. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Кремль будет давить на тему переговоров

В ЦПД пояснили, что Россия планирует сосредоточить внимание на дискредитации контактов между Украиной и США. Пропагандисты будут пытаться навязать тезис, что Киев якобы "срывает переговоры" или не хочет дипломатического пути.

Также Россия будет усиливать информационные операции по ситуации на фронте. Москва будет пытаться создать впечатление "критического" состояния, преувеличивая собственные успехи и придумывая новые "победы" для внутренней аудитории.

Читайте также: Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"

Манипуляции вокруг дронов и энергетики

В сообщении отмечается, что с началом холодов РФ снова будет давить на тему украинской энергосистемы, распространяя страхи о возможных проблемах зимой.

"Главной задачей российской пропаганды будет подрыв доверия к Украине и дискредитация ее в глазах партнеров", — подчеркнули в ЦПД.

Читайте также: Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины

Центр прогнозирует, что Россия продолжит и кампанию по дезинформации об инцидентах с российскими дронами, которые залетели на территорию Молдовы и Румынии. Кремль будет пытаться обвинить Украину, чтобы снизить доверие к ее военно-политическим позициям среди союзников.

Отдельно указано на планы РФ активно раскручивать манипуляции вокруг годовщин событий Революции достоинства: Марша миллионов 1 декабря, свержения памятника Ленину 8 декабря и силовых попыток зачистки Майдана с 9 по 11 декабря.

  • Напомним, 10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о захвате левобережья Купянска и окружении в районе Подолов.

Читайте: Полиции Берлина сообщили о "терактах" в 20 школах: расследуют российский след

Автор: 

дезинформация (368) переговоры (5285) пропаганда (3785) россия (98218) фейк (706) война в Украине (7081)
Топ комментарии
+10
З вами зеленими дурнями-буратінами ніяких кацапів не потрібно, ви самі обісретесь.
02.12.2025 03:03 Ответить
+3
И что? Кму какое дело до этого? Кацапские каналы у нас отключены с 2014 года, зачем вообще обращать на это внимания? Не понимаю!
02.12.2025 02:54 Ответить
+2
Так агент "козир" (він же боневтік, він же ухилянт, він же смарагдовий) робить все щоб дискредитувати армію і Україну, і росії не треба
02.12.2025 01:48 Ответить
Так агент "козир" (він же боневтік, він же ухилянт, він же смарагдовий) робить все щоб дискредитувати армію і Україну, і росії не треба
02.12.2025 01:48 Ответить
Стосовно нашої ситуації зараз найкраще і дуже зрозуміло сказав Євген Дикий. https://www.unian.ua/war/mirniy-plan-dlya-ukrajini-dikiy-rozpoviv-pro-tri-mozhlivi-shlyahi-rozvitku-situaciji-13213623.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post
02.12.2025 02:08 Ответить
Євген Дикий це той хто розпиляв 450 млн грн під час повномасштабки? красавчик, йому можна вірити, як і міндічу.
02.12.2025 08:20 Ответить
Вiдсоток громадян вiдчувших погiршення корупції досягне 110%.
02.12.2025 02:35 Ответить
То напишіть до СБУ, НБУ..
02.12.2025 06:14 Ответить
Якщо вірити акаунту, то не він, а вона.
02.12.2025 07:44 Ответить
Воно
02.12.2025 08:21 Ответить
Головне щоб ця дезінформація і залишилась дезінформацією.
02.12.2025 02:50 Ответить
ВПН ніхто не відміняв. Іноді треба заходити й читати, що мокши вигадують.
02.12.2025 06:16 Ответить
Немає нічого, що б зробила людина і що не можна було б зламати.
02.12.2025 07:21 Ответить
250 г і все стане зрозумілим !
02.12.2025 08:45 Ответить
На зелених 73% довбойобів і разрахована кацапська пропаганда..
02.12.2025 07:50 Ответить
І як Ви ото у 73% віруєте?))) Доречі - 73% то і є, зелена пропаганда.
02.12.2025 08:23 Ответить
 
 