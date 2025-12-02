Пропагандисты РФ готовят новые фейки об Украине, - ЦПД

В начале декабря Россия может резко активизировать дезинформационные атаки в отношении переговоров о завершении войны в Украине. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Кремль будет давить на тему переговоров

В ЦПД пояснили, что Россия планирует сосредоточить внимание на дискредитации контактов между Украиной и США. Пропагандисты будут пытаться навязать тезис, что Киев якобы "срывает переговоры" или не хочет дипломатического пути.

Также Россия будет усиливать информационные операции по ситуации на фронте. Москва будет пытаться создать впечатление "критического" состояния, преувеличивая собственные успехи и придумывая новые "победы" для внутренней аудитории.

Манипуляции вокруг дронов и энергетики

В сообщении отмечается, что с началом холодов РФ снова будет давить на тему украинской энергосистемы, распространяя страхи о возможных проблемах зимой.

"Главной задачей российской пропаганды будет подрыв доверия к Украине и дискредитация ее в глазах партнеров", — подчеркнули в ЦПД.

Центр прогнозирует, что Россия продолжит и кампанию по дезинформации об инцидентах с российскими дронами, которые залетели на территорию Молдовы и Румынии. Кремль будет пытаться обвинить Украину, чтобы снизить доверие к ее военно-политическим позициям среди союзников.

Отдельно указано на планы РФ активно раскручивать манипуляции вокруг годовщин событий Революции достоинства: Марша миллионов 1 декабря, свержения памятника Ленину 8 декабря и силовых попыток зачистки Майдана с 9 по 11 декабря.

Напомним, 10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о захвате левобережья Купянска и окружении в районе Подолов.

