Пропагандисти РФ готують нові фейки про Україну, - ЦПД

На початку грудня Росія може різко активізувати дезінформаційні атаки щодо переговорів про завершення війни в Україні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі Центру протидії дезінформації при РНБО.

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Кремль тиснутиме на тему переговорів

У ЦПД пояснили, що Росія планує зосередити увагу на дискредитації контактів між Україною та США. Пропагандисти намагатимуться нав’язати тезу, що Київ нібито "зриває переговори" або не хоче дипломатичного шляху.

Також Росія посилюватиме інформаційні операції щодо ситуації на фронті. Москва намагатиметься створити враження "критичного" стану, перебільшуючи власні успіхи та вигадуючи нові "перемоги" для внутрішньої аудиторії.

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Маніпуляції довкола дронів та енергетики

У повідомленні зазначається, що з початком холодів РФ знову тиснутиме на тему української енергосистеми, поширюючи страхи про можливі проблеми взимку.

"Головним завданням російської пропаганди буде підрив довіри до України та дискредитація її в очах партнерів", — наголосили в ЦПД.

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Центр прогнозує, що Росія продовжить і кампанію з дезінформації щодо інцидентів з російськими дронами, які залетіли на територію Молдови та Румунії. Кремль намагатиметься звинуватити Україну, щоб знизити довіру до її військово-політичних позицій серед союзників.

Окремо вказано на плани РФ активно розкручувати маніпуляції навколо річниць подій Революції гідності: Маршу мільйонів 1 грудня, повалення пам’ятника Леніну 8 грудня та силових спроб зачистки Майдану з 9 до 11 грудня.

Нагадаємо, 10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про захоплення лівобережжя Куп’янська й оточення в районі Подолів.

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