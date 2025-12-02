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Новини Російська дезінформація проти України
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Пропагандисти РФ готують нові фейки про Україну, - ЦПД

Фейки від Росії

На початку грудня Росія може різко активізувати дезінформаційні атаки щодо переговорів про завершення війни в Україні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі Центру протидії дезінформації при РНБО.

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Кремль тиснутиме на тему переговорів

У ЦПД пояснили, що Росія планує зосередити увагу на дискредитації контактів між Україною та США. Пропагандисти намагатимуться нав’язати тезу, що Київ нібито "зриває переговори" або не хоче дипломатичного шляху.

Також Росія посилюватиме інформаційні операції щодо ситуації на фронті. Москва намагатиметься створити враження "критичного" стану, перебільшуючи власні успіхи та вигадуючи нові "перемоги" для внутрішньої аудиторії.

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Маніпуляції довкола дронів та енергетики

У повідомленні зазначається, що з початком холодів РФ знову тиснутиме на тему української енергосистеми, поширюючи страхи про можливі проблеми взимку.

"Головним завданням російської пропаганди буде підрив довіри до України та дискредитація її в очах партнерів", — наголосили в ЦПД.

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Центр прогнозує, що Росія продовжить і кампанію з дезінформації щодо інцидентів з російськими дронами, які залетіли на територію Молдови та Румунії. Кремль намагатиметься звинуватити Україну, щоб знизити довіру до її військово-політичних позицій серед союзників.

Окремо вказано на плани РФ активно розкручувати маніпуляції навколо річниць подій Революції гідності: Маршу мільйонів 1 грудня, повалення пам’ятника Леніну 8 грудня та силових спроб зачистки Майдану з 9 до 11 грудня.

  • Нагадаємо, 10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про захоплення лівобережжя Куп’янська й оточення в районі Подолів.

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Автор: 

дезінформація (364) перемовини (3822) пропаганда (2930) росія (70427) фейк (792) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+10
З вами зеленими дурнями-буратінами ніяких кацапів не потрібно, ви самі обісретесь.
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02.12.2025 03:03 Відповісти
+4
Так агент "козир" (він же боневтік, він же ухилянт, він же смарагдовий) робить все щоб дискредитувати армію і Україну, і росії не треба
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02.12.2025 01:48 Відповісти
+3
И что? Кму какое дело до этого? Кацапские каналы у нас отключены с 2014 года, зачем вообще обращать на это внимания? Не понимаю!
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02.12.2025 02:54 Відповісти
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Так агент "козир" (він же боневтік, він же ухилянт, він же смарагдовий) робить все щоб дискредитувати армію і Україну, і росії не треба
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02.12.2025 01:48 Відповісти
Стосовно нашої ситуації зараз найкраще і дуже зрозуміло сказав Євген Дикий. https://www.unian.ua/war/mirniy-plan-dlya-ukrajini-dikiy-rozpoviv-pro-tri-mozhlivi-shlyahi-rozvitku-situaciji-13213623.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post
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02.12.2025 02:08 Відповісти
Євген Дикий це той хто розпиляв 450 млн грн під час повномасштабки? красавчик, йому можна вірити, як і міндічу.
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02.12.2025 08:20 Відповісти
Саме той. Виявляється його організація отримала таки з бюджету на наукові дослідження в Арктиці під час війни. Не думаю що це дуже велика сума якщо врахувати транспортні та "комунальні" витрати в Арктиці. Але ти можеш вірити Шейтельману, Рашкіну, Портнікову або Подоляку.
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02.12.2025 10:22 Відповісти
це 450 МІЛЬЙОНІВ. в тебе хоча б один мільйон є?
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02.12.2025 10:49 Відповісти
В грошах нема, але якщо продати дім, квартиру, хатку в селі то набереться. Мільйонер зараз майже кожний хто має житло...
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02.12.2025 10:59 Відповісти
а тут були в грошах. а в тебе нема. зможеш обміняти свою квартиру на тисячу дронів? а за гроші зможеш?
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02.12.2025 11:00 Відповісти
Я ж сказав що грошей вже нема. І не буде!
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02.12.2025 11:05 Відповісти
та звідки ж грошам взятися? Дикі вкрали все, з міндічами
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02.12.2025 11:06 Відповісти
Стосовно Дикого ви помиляєтесь і з якогось дива упереджено до нього ставитесь.
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02.12.2025 11:11 Відповісти
Шейтельман, Рашкін - це хто взагалі?. про цих двох я хоча б чув (Портніков, Подоляк)
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02.12.2025 10:52 Відповісти
Загляни в ютюб. Там купа єврейських інфоциган генерують прозєлєнскій оптимізм.
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02.12.2025 11:00 Відповісти
не хочу, я таке не дивлюсь.
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02.12.2025 11:03 Відповісти
Вiдсоток громадян вiдчувших погiршення корупції досягне 110%.
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02.12.2025 02:35 Відповісти
То напишіть до СБУ, НБУ..
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02.12.2025 06:14 Відповісти
Якщо вірити акаунту, то не він, а вона.
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02.12.2025 07:44 Відповісти
Воно
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02.12.2025 08:21 Відповісти
Головне щоб ця дезінформація і залишилась дезінформацією.
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02.12.2025 02:50 Відповісти
И что? Кму какое дело до этого? Кацапские каналы у нас отключены с 2014 года, зачем вообще обращать на это внимания? Не понимаю!
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02.12.2025 02:54 Відповісти
ВПН ніхто не відміняв. Іноді треба заходити й читати, що мокши вигадують.
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02.12.2025 06:16 Відповісти
Немає нічого, що б зробила людина і що не можна було б зламати.
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02.12.2025 07:21 Відповісти
250 г і все стане зрозумілим !
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02.12.2025 08:45 Відповісти
З вами зеленими дурнями-буратінами ніяких кацапів не потрібно, ви самі обісретесь.
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02.12.2025 03:03 Відповісти
На зелених 73% довбойобів і разрахована кацапська пропаганда..
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02.12.2025 07:50 Відповісти
І як Ви ото у 73% віруєте?))) Доречі - 73% то і є, зелена пропаганда.
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02.12.2025 08:23 Відповісти
Краше писати: 13 млн довбойобів.
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02.12.2025 21:36 Відповісти
Кацапи розповсюдять фейки про корупцію в ближчому оточенні Зеленского. Не ведіться на цю наклепницьку брехню!!!
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02.12.2025 10:31 Відповісти
Канєшно.
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02.12.2025 11:16 Відповісти
 
 