Поліції Берліну повідомили про "теракти" у 20 школах: розслідують російський слід

Поліція Берліну отримала близько 900 дзвінків від стурбованих батьків після того, як у соцмережах та месенджерах, зокрема Telegram, поширили неправдиву інформацію про можливі теракти у більш ніж 20 школах міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, правоохоронці заявили, що реальної загрози немає.

Дезінформація та заходи безпеки

Як пише Tagesschau, німецька поліція вважає повідомлення цілеспрямованою дезінформацією, яка мала на меті налякати дітей, батьків та педагогів. Щоб уникнути паніки, до шкіл направили спеціальні групи офіцерів, які підтримували адміністрації навчальних закладів та слідкували за безпекою.

Частина повідомлень поширювалася російською мовою через Telegram, і зараз Управління із захисту конституції Німеччини перевіряє, чи це не була цілеспрямована операція з Росії.

"Берлінська поліція не має інформації щодо конкретних загроз чи небезпек для зазначених чи інших шкіл", – повідомили правоохоронці.

Європейський щит демократії

Тим часом Європейська комісія затвердила проєкт "Європейський щит демократії", який має боротися з дезінформацією та гібридними загрозами, зокрема з боку Росії. Ініціатива передбачає три ключові напрямки:

  • Захист онлайн-простору: швидка та скоординована реакція на масштабні інформаційні атаки;

  • Додаткове фінансування: підтримка демократичних інституцій, вільних виборів і незалежних медіа, включно з фінансуванням до 9 млрд євро у програмі Agora EU;

  • Підвищення стійкості суспільства: інвестиції в медіаграмотність, створення Платформи громадянського суспільства та онлайн-центру знань для навчання та підтримки громадських ініціатив.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен підкреслила, що проєкт спрямований на зміцнення демократичних інституцій та захист інформаційного простору: "Наша демократія перебуває під тиском і під атакою. Незабаром виповниться чотири роки відтоді, як Росія розпочала свою повномасштабну агресивну війну проти України", - додала зокрема вона.

Апять смєрдіт абосранимі парткамі і лаптямі...
17.11.2025 22:33
17.11.2025 22:33 Відповісти
Незабаром європейці будуть як блохи як сковороді
17.11.2025 22:32
17.11.2025 22:32 Відповісти
Країна НАТО Німеччина.
Телеграм???
🤔
17.11.2025 22:46 Відповісти
17.11.2025 22:32 Відповісти
Меркель🤑 з шольцем🤑 та шредером🤑, московітам ******👺, створили умови в ЄС, щоб ********* гадили в Європі!! До себе ж, вони їх не взяли🤣🤣🤣‼️‼️‼️
17.11.2025 22:57
17.11.2025 22:57 Відповісти
Німеччина найбільше допомагає Україні і мабуть тому зараз будет страждати более всех.
Так вирішили у кремлі.
17.11.2025 23:14
Так вирішили у кремлі.
17.11.2025 23:14 Відповісти
Апять смєрдіт абосранимі парткамі і лаптямі...
17.11.2025 22:33
17.11.2025 22:33 Відповісти
Мені здається чи німці трошки *******? Може не в цей раз, але іноді таку ахінею несуть.
17.11.2025 22:38
17.11.2025 22:38 Відповісти
ніт це не ахінея ...мій онук вчиться і дійсно ,пишуть на стінах ,шо будуть перерізати горло чи підрізати ,як шо прийдуть до школи ,це було на прикінці весни...
17.11.2025 22:54
17.11.2025 22:54 Відповісти
підрізати кого і за що?
17.11.2025 23:28 Відповісти
я не запитувала у тих ,хто це писав ...але школа два дні не працювала ...
18.11.2025 00:50
18.11.2025 00:50 Відповісти
Тобі не всерівно, головне що ця істерія для нас корисна, може нарешті перестануть орківські ресурси купляти і поставляти туди компоненти для озброєння.
17.11.2025 23:05
17.11.2025 23:05 Відповісти
Країна НАТО Німеччина.
Телеграм???
🤔
17.11.2025 22:46 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то в телеграм американський банк інвестував 1.5 млрд долларів.
17.11.2025 23:06
17.11.2025 23:06 Відповісти
Вдала інвестиція👍
Та тримати!
17.11.2025 23:10 Відповісти
Схоже кацапи таки ******* усе для того щоб лише національність рф уже сприяла видворенню з ЄС -пенделем під сраку з конфіскацією майна на території ЄС.
І це добре-в ЄС буде свіжіше повітрячко без свинособак.
17.11.2025 23:14
І це добре-в ЄС буде свіжіше повітрячко без свинособак.
17.11.2025 23:14 Відповісти
кацапи потроху німців привчають до тєлєги.
17.11.2025 23:52
17.11.2025 23:52 Відповісти
Маса європейців в тг.
Дуркін рахунок повів уже на > мільярда юзерів
18.11.2025 09:43 Відповісти
значить скоро чергові жєлєзони почнуть авто палити.
18.11.2025 12:36
18.11.2025 12:36 Відповісти
Може бути, це із певною періодичністю повторюється
18.11.2025 16:57
18.11.2025 16:57 Відповісти
 
 