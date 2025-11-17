Поліції Берліну повідомили про "теракти" у 20 школах: розслідують російський слід

Поліція Берліну отримала близько 900 дзвінків від стурбованих батьків після того, як у соцмережах та месенджерах, зокрема Telegram, поширили неправдиву інформацію про можливі теракти у більш ніж 20 школах міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, правоохоронці заявили, що реальної загрози немає.

Дезінформація та заходи безпеки

Як пише Tagesschau, німецька поліція вважає повідомлення цілеспрямованою дезінформацією, яка мала на меті налякати дітей, батьків та педагогів. Щоб уникнути паніки, до шкіл направили спеціальні групи офіцерів, які підтримували адміністрації навчальних закладів та слідкували за безпекою.

Частина повідомлень поширювалася російською мовою через Telegram, і зараз Управління із захисту конституції Німеччини перевіряє, чи це не була цілеспрямована операція з Росії.

"Берлінська поліція не має інформації щодо конкретних загроз чи небезпек для зазначених чи інших шкіл", – повідомили правоохоронці.

Європейський щит демократії

Тим часом Європейська комісія затвердила проєкт "Європейський щит демократії", який має боротися з дезінформацією та гібридними загрозами, зокрема з боку Росії. Ініціатива передбачає три ключові напрямки:

Захист онлайн-простору: швидка та скоординована реакція на масштабні інформаційні атаки;

Додаткове фінансування: підтримка демократичних інституцій, вільних виборів і незалежних медіа, включно з фінансуванням до 9 млрд євро у програмі Agora EU;

Підвищення стійкості суспільства: інвестиції в медіаграмотність, створення Платформи громадянського суспільства та онлайн-центру знань для навчання та підтримки громадських ініціатив.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен підкреслила, що проєкт спрямований на зміцнення демократичних інституцій та захист інформаційного простору: "Наша демократія перебуває під тиском і під атакою. Незабаром виповниться чотири роки відтоді, як Росія розпочала свою повномасштабну агресивну війну проти України", - додала зокрема вона.

