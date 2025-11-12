ЄС запускає "Щит демократії" для боротьби з гібридними загрозами та дезінформацією Росії, - Єврокомісія

Колегія Європейської комісії затвердила проєкт "Європейський щит демократії", який боротиметься з гібридними загрозами та дезінформацією з боку Росії.

Про це заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона наголосила, що ініціативи покликані захистити інформаційний простір, зміцнити демократичні інституції та підвищити стійкість суспільства.

"Наша демократія перебуває під тиском і під атакою. Незабаром виповниться чотири роки відтоді, як Росія розпочала свою повномасштабну агресивну війну проти України", - зазначила вона.

Захист онлайн-простору

Щодо захисту інформації у онлайн-просторі, "Щит демократії" передбачає швидку та скоординовану реакцію на масштабні транснаціональні інформаційні атаки.

Додаткове фінансування

Для зміцнення демократичних інституцій передбачено підтримку вільних виборів та незалежних медіа, включно з фінансуванням до 9 млрд євро у рамках програми Agora EU.

Підвищення стійкості суспільства

Третій компонент стосується підвищення стійкості суспільства: інвестиції в медіаграмотність, особливо серед молоді, щоб навчити розпізнавати надійні джерела та орієнтуватися в інформаційному середовищі.

Створення Платформи громадянського суспільства

Нова Стратегія ЄС для громадянського суспільства передбачає створення Платформи громадянського суспільства та онлайн-центру знань (Knowledge Hub on Civic Space) для полегшення доступу до ресурсів і заходів захисту. Також планується розширити фінансування та залучити приватних донорів і юридичну допомогу pro bono.

Що передувало?

Нещодавно повідомлялося, що Єврокомісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості - структуру для боротьби з маніпуляціями інформацією та дезінформацією з боку Росії та інших авторитарних держав.

