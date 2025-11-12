ЕС запускает "Щит демократии" для борьбы с гибридными угрозами и дезинформацией России, - Еврокомиссия

Коллегия Европейской комиссии утвердила проект "Европейский щит демократии", который будет бороться с гибридными угрозами и дезинформацией со стороны России.

Об этом заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Она подчеркнула, что инициативы призваны защитить информационное пространство, укрепить демократические институты и повысить устойчивость общества. "Наша демократия находится под давлением и под атакой. Скоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессивную войну против Украины", - отметила она.

Защита онлайн-пространства

Что касается защиты информации в онлайн-пространстве, "Щит демократии" предусматривает быструю и скоординированную реакцию на масштабные транснациональные информационные атаки.

Дополнительное финансирование

Для укрепления демократических институтов предусмотрена поддержка свободных выборов и независимых СМИ, включая финансирование до 9 млрд евро в рамках программы Agora EU.

Повышение устойчивости общества

Третий компонент касается повышения устойчивости общества: инвестиции в медиаграмотность, особенно среди молодежи, чтобы научить распознавать надежные источники и ориентироваться в информационной среде.

Создание Платформы гражданского общества

Новая Стратегия ЕС для гражданского общества предусматривает создание Платформы гражданского общества и онлайн-центра знаний (Knowledge Hub on Civic Space) для облегчения доступа к ресурсам и мерам защиты. Также планируется расширить финансирование и привлечь частных доноров и юридическую помощь pro bono.

Что предшествовало?

Недавно сообщалось, что Еврокомиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости – структуру для борьбы с манипуляциями информацией и дезинформацией со стороны России и других авторитарных государств.

