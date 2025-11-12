ЕС запускает "Щит демократии" для борьбы с гибридными угрозами и дезинформацией России, - Еврокомиссия
Коллегия Европейской комиссии утвердила проект "Европейский щит демократии", который будет бороться с гибридными угрозами и дезинформацией со стороны России.
Об этом заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Она подчеркнула, что инициативы призваны защитить информационное пространство, укрепить демократические институты и повысить устойчивость общества. "Наша демократия находится под давлением и под атакой. Скоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессивную войну против Украины", - отметила она.
Защита онлайн-пространства
Что касается защиты информации в онлайн-пространстве, "Щит демократии" предусматривает быструю и скоординированную реакцию на масштабные транснациональные информационные атаки.
Дополнительное финансирование
Для укрепления демократических институтов предусмотрена поддержка свободных выборов и независимых СМИ, включая финансирование до 9 млрд евро в рамках программы Agora EU.
Повышение устойчивости общества
Третий компонент касается повышения устойчивости общества: инвестиции в медиаграмотность, особенно среди молодежи, чтобы научить распознавать надежные источники и ориентироваться в информационной среде.
Создание Платформы гражданского общества
Новая Стратегия ЕС для гражданского общества предусматривает создание Платформы гражданского общества и онлайн-центра знаний (Knowledge Hub on Civic Space) для облегчения доступа к ресурсам и мерам защиты. Также планируется расширить финансирование и привлечь частных доноров и юридическую помощь pro bono.
Что предшествовало?
Недавно сообщалось, что Еврокомиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости – структуру для борьбы с манипуляциями информацией и дезинформацией со стороны России и других авторитарных государств.
..включно з фінансуванням до 9 млрд євро Джерело: https://censor.net/ua
- на ці гроші , краще дайте Україні ******** зброї - це і буде справжній шит демократії
Брехня приємніша та красивіша, а вільні вибори та незалежні медіа - відмінне живильне середовище для русні.