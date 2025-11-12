Загроза нацбезпеці: Обладнання китайської Huawei можуть заборонити в мобільних мережах ЄС

Європейська Комісія вивчає способи змусити держави-члени Європейського Союзу поступово вивести китайські компанії Huawei Technologies Co. та ZTE Corp. зі своїх телекомунікаційних мереж.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, віцекпрезидентка ЄК Хенна Вірккунен хоче перетворити рекомендацію Єврокомісії 2020 року щодо припинення використання високоризикових постачальників у мобільних мережах на юридичну вимогу.

Хоча рішення щодо інфраструктури приймаються національними урядами, пропозиція Вірккунен змусить країни ЄС дотримуватися рекомендацій комісії з безпеки. Якщо рекомендації стануть юридично обов'язковими, країни-члени, які не дотримуються правил, можуть зіткнутися з фінансовими санкціями.

ЄС дедалі більше зосереджується на ризиках, які створюють китайські виробники телекомунікаційного обладнання. Занепокоєння полягає в тому, що передача контролю над критично важливою національною інфраструктурою компаніям, які мають такі тісні зв'язки з Китаєм, може поставити під загрозу інтереси національної безпеки.

Вірккунен також вивчає способи обмеження використання китайських постачальників обладнання в мережах фіксованого зв'язку.

Окрім того, Єврокомісія розглядає заходи, щоб відмовити країни, що не входять до ЄС, від залежності від китайських постачальників, наприклад, не давати гранти через програму Global Gateway, якщо в проєктах фігурує Huawei.

Зі свого боку речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що "примусове вилучення деякими країнами безпечного та високоякісного китайського телекомунікаційного обладнання не лише затримало їхній власний технологічний прогрес, але й спричинило значні економічні втрати".

"Політизація економічних та торговельних питань під виглядом безпеки перешкоджатиме технологічному прогресу та економічному розвитку", – додав він.

Занепокоєння щодо Huawei та ZTE знову з'явилося по всій Європі, оскільки Німеччина та Фінляндія розглядають можливість запровадження жорсткіших обмежень для китайських постачальників.

Хоча такі країни, як Велика Британія та Швеція, заборонили використання послуг китайських постачальників багато років тому, інші, такі як Іспанія та Греція, продовжують дозволяти розгортання китайських постачальників у своїх мережах.

При цьому телекомунікаційні оператори, вірогідно, також виступатимуть проти обмежень, стверджуючи, що технології Huawei дешевші та кращі за західні альтернативи.

