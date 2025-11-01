Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (AТEC) у Кенджу висунув ідею створення World Artificial Intelligence Cooperation Organization – глобального органу, який визначатиме правила в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Таким чином Китай намагається позиціонувати себе у якості альтернативного центру співпраці у галузі ШІ на тлі суперництва зі США, повідомляє Reuters.

За словами Сі, ШІ має стати суспільним благом для всіх країн.

У своєму виступі Сі також закликав AТEC сприяти вільній циркуляції зелених технологій – від акумуляторів до сонячних панелей. На тлі світового буму ШІ він згадав про роль американських чипів Nvidia, тоді як у Китаї роблять ставку на власні дешевші моделі й концепцію алгоритмічного суверенітету.

Члени AТEC за підсумками форуму схвалили спільну декларацію та домовленості щодо ШІ й викликів старіння населення.

Китайські посадовці раніше припускали, що організацію можуть розмістити у Шанхаї. Президент США Дональд Трамп на саміт АТЕС не прибув – він повернувся до Вашингтона після окремих переговорів із Сі, які завершилися угодою про часткове послаблення торговельно-технологічних обмежень строком на рік.

Китай прийматиме наступний саміт АТЕС у 2026 році у Шеньчжені – місті, що виросло з рибальського селища до одного з головних виробничих хабів країни. AТEC об’єднує 21 економіку й близько половини світової торгівлі.

Раніше повідомлялось, що інвестиційний бум у технології штучного інтелекту може збільшити розрив між багатими й бідними країнами.

"Ризик полягає в тому, що ми можемо опинитися у світі, де продуктивність зростає, але це також є джерелом розділу всередині країн та між країнами", – заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.