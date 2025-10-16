Інвестиційний бум у технології штучного інтелекту може збільшити розрив між багатими й бідними країнами, – МВФ

Інвестиційний бум у технології штучного інтелекту, який зараз активно спостерігається, зокрема в США, може посприяти глобальному зростанню, але водночас і збільшити розрив між багатими та бідними країнами.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на пресконференції у Вашингтоні, передає Укрінформ.

За словами Георгієвої, інвестиційний бум у технології ШІ "додає неймовірного оптимізму.

Вона підкреслила, що інвестиції в штучний інтелект сконцентровані здебільшого в США, але це може мати вплив на глобальну економіку в цілому.

"Ми провели власну оцінку, і, на наш погляд, ШІ дійсно додасть до глобального зростання ще 0,1-0,8%. Це є істотним показником, якщо пам'ятати, що ми зараз застрягли на рівні близько 3%", – сказала Георгієва.

Водночас вона попередила, що інтенсивний розвиток технологій штучного інтелекту може посилити розділ між розвиненими економіками та бідними країнами.

"Ризик полягає в тому, що ми можемо опинитися у світі, де продуктивність зростає, але це також є джерелом розділу всередині країн та між країнами", – наголосила Георгієва.

Раніше нове дослідження Yale Budget Lab та Brookings засвідчило, що масового витіснення працівників програмами на основі ШІ наразі не відбувається.

До того в щорічному звіті про глобальні технології консалтингової компанії Bain & Co йшлося, що компаніям, що займаються штучним інтелектом, до 2030 року знадобиться $2 трлн сукупного річного доходу для фінансування обчислювальної потужності, необхідної для задоволення прогнозованого попиту.

Зі свого боку гендиректор OpenAI Сем Альтман зазначав, що штучний інтелект може позбавити роботи частину працівників, насамперед у телефонній та онлайн-підтримці.