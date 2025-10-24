Європейський автопром на межі зупинки через блокування експорту чипів Китаєм, – Bloomberg

Європейська автомобільна промисловість готується до різкого дефіциту напівпровідників через заборону Китаєм експорту продукції компанії Nexperia з її китайських заводів.

Наслідки можуть зачепити ключових постачальників уже протягом тижня, а за 10-20 днів – усіх автовиробників у Європі, повідомляє Bloomberg.

Голова німецької асоціації автовиробників VDA Хільдегард Мюллер попередила про "значні обмеження виробництва, а можливо навіть і його повну зупинку".

Автовиробники та постачальники проводять кризові наради з урядами, але попереджають, що пошук і сертифікація заміни триватиме місяцями. Компанія Infineon отримує численні запити на альтернативні мікросхеми, Volkswagen створив робочу групу з оцінки ризиків.

Компанія Robert Bosch GmbH заявила що "тісно співпрацює з Nexperia, іншими постачальниками та клієнтами, щоб запобігти або мінімізувати перебої у виробництві". У Mercedes-Benz стверджують, що мають певні запаси чипів, але визнали, що ситуація нестабільна і важко прогнозована.

Рішення Пекіна обмежити експорт продукції з китайських заводів Nexperia стало відповіддю на встановлення урядом Нідерландів державного контролю над місцевим підрозділом компанії.

Nexperia – нідерландський виробник, що належить китайській Wingtech Technology. Ситуація загострює торговельну напруженість між Китаєм і Заходом і накладається на підготовку до нових високорівневих переговорів США та Китаю.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, що належить Китаю. Для цього застосували закон про доступність товарів, щоб запобігти ризикам витоку технологій та перебоїв із критичною продукцією. Рішення надає міністру право блокувати або скасовувати рішення компанії, якщо вони можуть зашкодити інтересам підприємства чи Європи.