Європейський автопром на межі зупинки через блокування експорту чипів Китаєм, – Bloomberg

Європейська автомобільна промисловість готується до різкого дефіциту напівпровідників через заборону Китаєм експорту продукції компанії Nexperia з її китайських заводів.

Наслідки можуть зачепити ключових постачальників уже протягом тижня, а за 10-20 днів – усіх автовиробників у Європі, повідомляє Bloomberg.

Голова німецької асоціації автовиробників VDA Хільдегард Мюллер попередила про "значні обмеження виробництва, а можливо навіть і його повну зупинку".

Автовиробники та постачальники проводять кризові наради з урядами, але попереджають, що пошук і сертифікація заміни триватиме місяцями. Компанія Infineon отримує численні запити на альтернативні мікросхеми, Volkswagen створив робочу групу з оцінки ризиків.

Компанія Robert Bosch GmbH заявила що "тісно співпрацює з Nexperia, іншими постачальниками та клієнтами, щоб запобігти або мінімізувати перебої у виробництві". У Mercedes-Benz стверджують, що мають певні запаси чипів, але визнали, що ситуація нестабільна і важко прогнозована.

Рішення Пекіна обмежити експорт продукції з китайських заводів Nexperia стало відповіддю на встановлення урядом Нідерландів державного контролю над місцевим підрозділом компанії.

Nexperia – нідерландський виробник, що належить китайській Wingtech Technology. Ситуація загострює торговельну напруженість між Китаєм і Заходом і накладається на підготовку до нових високорівневих переговорів США та Китаю.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, що належить Китаю. Для цього застосували закон про доступність товарів, щоб запобігти ризикам витоку технологій та перебоїв із критичною продукцією. Рішення надає міністру право блокувати або скасовувати рішення компанії, якщо вони можуть зашкодити інтересам підприємства чи Європи.

авто (4314) Китай (2257) Нідерланди (258) промисловість (498) Євросоюз (5454) мікросхеми (8)
+10
Є ще цивілізовані Японія, Корея, Тайвань.
Ні - все чекають на блага від комуністів...
показати весь коментар
24.10.2025 11:40 Відповісти
+9
Цих істот треба гнати з ринків ЄС, або хоч мінімізувати їх присутність. Бо далі буде тільки гірше.
показати весь коментар
24.10.2025 11:36 Відповісти
+9
позорисько ...свої треба чипи робити в ЄС !!!
показати весь коментар
24.10.2025 11:36 Відповісти
Шо вже без Китаю ніяк?
показати весь коментар
24.10.2025 11:33 Відповісти
Дивна новина.
китайці втрачають величезний ринок чіпів, постріл у ногу - це на них не схоже...
... тут десь прихований контекст.
показати весь коментар
24.10.2025 12:30 Відповісти
Цих істот треба гнати з ринків ЄС, або хоч мінімізувати їх присутність. Бо далі буде тільки гірше.
показати весь коментар
24.10.2025 11:36 Відповісти
Від комуністів можна чекати тільки на підлість...
показати весь коментар
24.10.2025 11:42 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=4c6e5173cbbd1641&cs=0&q=Taiwan+Semiconductor+Manufacturing+Company+%28TSMC%29&sa=X&ved=2ahUKEwi7xeyWwLyQAxWcR_EDHckIK6IQxccNegQIMBAB&mstk=AUtExfDlwpYtbDoVutml7BJefvuBjmw1TgR8mmN6JPBtPRsgAWPowa95kgS3YOd1cPvUVZXysnLObzSYkfYGLPn7NqZzyLJTT6oeM56Ou5zX_-zjeblM3IiJJy_-MrDxRSMDnfn-jmtRF1NPHeS5gXZuyhe-C7U4_Et3n9gQHv5AY8-bFDj3XF_qf4gKhUzbB7iyhjtg&csui=3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC):

Найбільший у світі виробник чипів
показати весь коментар
24.10.2025 12:30 Відповісти
позорисько ...свої треба чипи робити в ЄС !!!
показати весь коментар
24.10.2025 11:36 Відповісти
Є ще цивілізовані Японія, Корея, Тайвань.
Ні - все чекають на блага від комуністів...
показати весь коментар
24.10.2025 11:40 Відповісти
Справа у тому, що в Японії, Півд.Кореї та Тайвані треба працю оплачувати як у Європі... ну майже. І у належну нейтралізацію відходів виробництва гроші вкладати...
показати весь коментар
24.10.2025 12:01 Відповісти
Та тому що всі хочуть дешево. А якщо за дорого, то звичайно є Японія, Корея, Тайвань, США. та ще багато насправді.
показати весь коментар
24.10.2025 12:27 Відповісти
В таких випадках наш класик Т.Г. Шевченко говорив наступне:

Кохайтеся, європейці,
Та не з китаями,
Бо китаї - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
показати весь коментар
24.10.2025 11:38 Відповісти
А чому така залежність від жовтопиких? Догралися, меркантильні покидьки західні? Дешеві косоокі раби були в свій час як манна небесна ?Вигрібайте тепер. Гівнюки.
показати весь коментар
24.10.2025 11:39 Відповісти
Вигодували звіра. Китай зараз може кожну розвинену країну зупинити непоставками своєї електроніки.
показати весь коментар
24.10.2025 11:46 Відповісти
Неможе, не все так просто, в світі і крім китайоз є все. Тут питання тільки в цінні. Хочемо дешевизни, ну тоді китай.
показати весь коментар
24.10.2025 12:24 Відповісти
Ну то радьтеся, як можна обійтися без Китаю. Треба провчити сі і його кровожерливих шавок
показати весь коментар
24.10.2025 11:56 Відповісти
Допереносились (виробництво до країни з низькими витратами)? Хотіли дешевої рибки? То сьорбайте тепер юшку з теї рибки!
показати весь коментар
24.10.2025 12:05 Відповісти
"Виробництво чіпів у світі зосереджено переважно в Тайвані (70%світового ринку) та Південній Кореї (11%), хоча Китай (8%) також є значним гравцем".
Хтось штучну проблему створює чи як..
показати весь коментар
24.10.2025 12:20 Відповісти
Це насправді чудово, тому що відбувається відхід від чінарів які вже шантажують Захід. Це буде боляче але дуже корисно на майбутнє щоб не залежати від комунярського лайна
показати весь коментар
24.10.2025 12:27 Відповісти
нагадаю!!!
електроніку, і конкретно чіпи виробляють роботи, а не китайські діти своїми маленькими ручками стругають з каменю та дерева!
то, нема ніякої різниці де стоїть лінія.
типу, у тайвані знайшли місце, а в у німеччині, польші, франції не можуть?

буржуї докерувалися, що виростили собі на свою дупу купу диктаторів, котрі викручують їм сфінктер....
показати весь коментар
24.10.2025 12:28 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=4c6e5173cbbd1641&cs=0&q=Taiwan+Semiconductor+Manufacturing+Company+%28TSMC%29&sa=X&ved=2ahUKEwi7xeyWwLyQAxWcR_EDHckIK6IQxccNegQIMBAB&mstk=AUtExfDlwpYtbDoVutml7BJefvuBjmw1TgR8mmN6JPBtPRsgAWPowa95kgS3YOd1cPvUVZXysnLObzSYkfYGLPn7NqZzyLJTT6oeM56Ou5zX_-zjeblM3IiJJy_-MrDxRSMDnfn-jmtRF1NPHeS5gXZuyhe-C7U4_Et3n9gQHv5AY8-bFDj3XF_qf4gKhUzbB7iyhjtg&csui=3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC):

Найбільший у світі виробник чипів.
Немає проблем з чіпами. Проблема в тому, що ЄС " присіла" на китайські чіпи і російські енергоносії. Самі себе поставили в таку "залежніть"
показати весь коментар
24.10.2025 12:33 Відповісти
про що і мова.
а головне, що не збираються злазити.
бо яка різниця, рублі чи юані?
головне своєчасно отримувати передачку.
показати весь коментар
24.10.2025 12:35 Відповісти
Присосалися до дешевизни, а злазити навіщо? Війна в Україні вигідна і Європі, як би це цинічно не звучало,але факт.
показати весь коментар
24.10.2025 12:49 Відповісти
А китайские машины прут и прут на рынок ЕС, тут все в порядке получается?)
показати весь коментар
24.10.2025 12:31 Відповісти
буржуї у всі глотки волають, що у європі жахливий автомобільний кризис.
але ж, не роблять нічого взагалі!
фольцик закрив у європі заводи, відкрий у китаї.
стратегія!!!!
показати весь коментар
24.10.2025 12:38 Відповісти
Сто лет Форд делал машины без всяких чипов и нечего - покупали и ездили.
показати весь коментар
24.10.2025 12:33 Відповісти
людство деградує!
ідіократія на марші!
показати весь коментар
24.10.2025 12:39 Відповісти
Та вже "сто років" без чіпив робили тільки Жигулі . А в Фордах були чіпи Motorola. В 90хх в автопромі часто бачив чіпи Бош і Сименс.
показати весь коментар
24.10.2025 12:54 Відповісти

