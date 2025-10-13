Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, що належить Китаю

Міністерство економіки Нідерландів застосувало 30 вересня закон про доступність товарів і взяло під державний контроль виробника чипів Nexperia, щоб запобігти ризикам витоку технологій та перебоїв із критичною продукцією.

Рішення надає міністру право блокувати або скасовувати рішення компанії, якщо вони можуть зашкодити інтересам підприємства чи Європи, передає Liga.net.

У Мінекономіки Нідерландів пояснили такий крок тим, що отримали "гострі сигнали" щодо серйозних проблем у корпоративному управлінні в Nexperia, які можуть становити загрозу безперервності та збереженню на нідерландській і європейській території критичних технологічних знань і можливостей. Ще одна мета такого кроку – не допустити ситуації, коли продукція Nexperia стане недоступною в надзвичайній ситуації.

Nexperia виробляє мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, її штаб-квартира розташована в Неймегені. Компанія належить китайській Wingtech Technology і є одним із найбільших виробників діодів і транзисторів. За даними NRC, ноу-хау Nexperia нібито планували передати до Китаю.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У Мінекономіки Нідерландів наголосили, що рішення взяти компанію під контроль держави не має вплинути на виробництво. Водночас китайські власники розкритикували рішення як "надмірне втручання", заявивши, що воно суперечить принципам ринкової економіки та чесної конкуренції, і висловили "рішучий протест".

Раніше повідомлялось, що російський державний виробник мікросхем "Ангстрем" очолив рейтинг найбільш збиткових компаній РФ. Так, за минулий рік чистий збиток компанії досяг 236,3 млрд руб. ($2,86 млрд).