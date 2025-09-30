Найбільший виробник чипів у Росії став найбільш збитковою компанією країни

Російський державний виробник мікросхем "Ангстрем" очолив рейтинг найбільш збиткових компаній РФ. Так, за минулий рік чистий збиток компанії досяг 236,3 млрд руб. ($2,86 млрд).

Як пише The Moscow Times, головною причиною гігантських втрат "Ангстрема" стало визнання зобов'язань перед своїм власником – держкорпорацією ВЕБ – у розмірі 238,2 млрд руб.: у результаті при виручці близько 5 млрд руб. компанія отримала чистий збиток в 47 разів більше.

"Ангстрем" випередив за збитковістю банк "Траст" (130,7 млрд руб.), "Россети" (116,9 млрд руб.) і Московський метрополітен (107,7 млрд руб.).

Загальний обсяг збитку держкомпаній у топ-10 склав 652,8 млрд руб., або 70% від загального збитку учасників рейтингу.

Історія багатомільярдного збитку "Ангстрема", який належав структурам колишнього міністра зв'язку та радника президента Леоніда Реймана, розпочалася ще 2008 року. Тоді завод залучив кредит ВЕБ на 815 млн євро для організації випуску процесорів, смарт-карток та електронних паспортів.

Проєкт позиціонувався як стратегічний: він мав стати найбільшим російським виробником мікрочипів.

Проте завод так і не запрацював. До 2014 року "Ангстрем" фактично втратив можливість вести діяльність. До січня 2019 року ВЕБ забрав обладнання та акції заводу та подав позов про банкрутство. Загальний обсяг вимог на цей момент досягав близько 1,3 млрд євро.

Минулого тижня суд розірвав договір поруки заводу за зобов'язаннями, які обтяжували компанію боргом 1,3 млрд євро. Держкорпорація ВЕБ.РФ отримала майно боржника за символічний рубль за рахунок погашення боргу.

Раніше повідомлялося, що російський виробник інтегральних мікросхем "Байкал Електронікс" до кінця року збирається надати російським компаніям кілька десятків тисяч процесорів Baikal-L і Baikal-M. Однак через невеликий обсяг партії вартість чипів російського вендора буде вищою за американські Intel і AMD.

Перед тим стало відомо, що Росія в п'ять разів уріже витрати на мікроелектронну промисловість через проблеми з бюджетом.

До того повідомлялося, що російський виробник серверів – компанія "Гагар.Ін" – опинися на межі фінансового краху.

Також повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.