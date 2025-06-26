Провал імпортозаміщення: Російський виробник серверів опинився на межі банкрутства

Російський виробник серверів компанія "Гагар.Ін" опинилася на межі фінансового краху. Організація, котра спеціалізується на повному циклі розробки та виробництва серверного обладнання, зафіксувала за минулий рік чистий збиток у 106,9 млн руб. і падіння виручки на 763,6 млн руб.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, від початку року проти компанії подано 12 судових позовів на понад 150 млн руб. Серед них – заява "Сбєрбанку" з вимогою виплатити 106 млн руб. і визнати виробника серверів банкрутом.

Згідно з даними російської податкової служби на лютий 2025 року, компанія має заборгованість із податків, штрафів і пені на суму 7 млн ​​руб. У "Гагар.Ін" працювало 112 людей. Остання новина на сайті компанії датована 19 вересня 2024 року.

Однак це не перша компанія, яка зазнала невдачі в спробі заробити на імпортозаміщенні. Російські IT-компанії "Авроїд" та "Гіперус" цього року самі подали позови про банкрутство до суду. Їхній загальний борг перед кредиторами перевищив 2,3 млрд руб. "Авроїд" займається розробкою додатків для пристроїв на російській операційній системі "Аврора", а "Гіперус" розробляє рішення для ІТ-інфраструктури, аналог американської Nutanix. Офіси компаній закриті, виплати зарплати зупинилися.

Раніше повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що після виходу з Росії міжнародних постачальників програмного забезпечення в російській економіці утворився провал "імпортозаміщених" типів індустріального софту. Так, у галузі нарахували 837 "білих плям" у різних сферах.

Також повідомлялося, що російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.