Російський розробник додатків для "вбивці Android" заявив про банкрутство

Дві російські IT-компанії – розробник додатків "Авроїд" для російської операційної системи "Аврора" та софту для серверів "Гіперус" – на початку травня цього року подали заяви про банкрутство. Причину пов'язують із важким фінансовим становищем, викликаним невеликою кількістю пристроїв на "Аврорі", яка позиціонувалася як "вбивця Android".

Про це пише The Moscow Times.

За словами одного зі співробітників "Авроїда", заборгованість перед кредиторами у компанії досягла майже 1 млрд руб.

"Роботи немає, і співробітники поступово звільняються", – сказав він.

За його словами, з лютого-березня персоналу перестали платити зарплату, попросили забрати особисті речі, офіси закрили, а людей перевели на віддалення. У компаніях працювало майже 200 осіб. Багато хто подав особисті позови до Росспоживнагляду та Трудової інспекції.

Перед тим власник обох компаній заявляв, що "ведуться переговори з інвесторами", однак поки охочих врятувати бізнес не знайшлося. На даний момент "Авроїд" працює над реструктуризацією бізнесу, щоб знизити залежність від операційної системи "Аврора" – компанія скоротить інвестиції в розробку для даної системи та шукатиме альтернативи.

Раніше повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що після виходу з Росії міжнародних постачальників програмного забезпечення в російській економіці утворився провал "імпортозаміщених" типів індустріального софту. Так, у галузі нарахували 837 "білих плям" у різних сферах.

Також повідомлялося, що російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.