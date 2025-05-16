БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Російський розробник додатків для "вбивці Android" заявив про банкрутство

Російський розробник додатків для

Дві російські IT-компанії – розробник додатків "Авроїд" для російської операційної системи "Аврора" та софту для серверів "Гіперус" – на початку травня цього року подали заяви про банкрутство. Причину пов'язують із важким фінансовим становищем, викликаним невеликою кількістю пристроїв на "Аврорі", яка позиціонувалася як "вбивця Android".

Про це пише The Moscow Times.

За словами одного зі співробітників "Авроїда", заборгованість перед кредиторами у компанії досягла майже 1 млрд руб.

"Роботи немає, і співробітники поступово звільняються", – сказав він.

За його словами, з лютого-березня персоналу перестали платити зарплату, попросили забрати особисті речі, офіси закрили, а людей перевели на віддалення. У компаніях працювало майже 200 осіб. Багато хто подав особисті позови до Росспоживнагляду та Трудової інспекції.

Перед тим власник обох компаній заявляв, що "ведуться переговори з інвесторами", однак поки охочих врятувати бізнес не знайшлося. На даний момент "Авроїд" працює над реструктуризацією бізнесу, щоб знизити залежність від операційної системи "Аврора" – компанія скоротить інвестиції в розробку для даної системи та шукатиме альтернативи.

Раніше повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що після виходу з Росії міжнародних постачальників програмного забезпечення в російській економіці утворився провал "імпортозаміщених" типів індустріального софту. Так, у галузі нарахували 837 "білих плям" у різних сферах.

Також повідомлялося, що російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

банкрутство (596) комп’ютери (220) росія (14929) санкції (4664) технології (615) Android (54)
Топ коментарі
+1
Виробляти щось своє ,при цьому конкурувати з крадіями-піратами западного софту - на расєї це ізначально самогубна ідея. Аврора знов дала холостий постріл.
16.05.2025 09:13 Відповісти
+1
Ну не шмогла я, не шмогла.
16.05.2025 09:17 Відповісти
Кацапи навчилися успішно винаходити тільки засоби для вбивств та смоктати природні ресурси.
16.05.2025 09:49 Відповісти
Тільки Чебурнет і провідні телефони можна кацам .. як Пу@ло і наказав
16.05.2025 10:24 Відповісти
Та не вміють вони нічого особливого винаходити. Зазвичай тільки крадуть і використовують чуже. Причому найпростіше і добре відоме.

Для прикладу: знаєте, чому калібри найпоширенішої арти у засрашки 122 і 152 мм? Практично у всіх російськомовних джерелах прочитаєте "це винахідники російської імпрії розробили!!! ніде такого немає, це ми- ми-ми".

Але правда в наступному: гармати калібром 122мм були розроблені французською фірмою "Шнайдер". І 122 мм - це 48 "ліній" - міра відстані, яка запозичена з Англії. З калібром 152мм (60 ліній) те ж саме - цей калібр був запозичений засрашинцями у французів, після успіху гармати Кане.

В засрашці ніколи не існувало власної інженерної та наукової системної школи. Саме тому "трьохлінєйка" (калібр 7.62 = 3 лінії), "трьохдюймовка" (калібр 30 ліній = 76.2мм). Труби вимірюються в дюймах, а не метричній системі тощо.
16.05.2025 10:39 Відповісти
стосовно рашки я згоден, але імперська система вимірювання мене вже в США "достала": якщо в будівництві 12 дюймів це 1 фут ще якось "пофігу" (плюс-мінус чверть дюйму туди або сюди некритично), то звикнути до того що всі ділянки на лінійці діляться на 4 (8, 16) - а не на 5 (10) все ще не можу.
16.05.2025 10:58 Відповісти
Це ви просто ментально ще в псєвдо-совковому вимірі живете. Бо неодноразово чув розповіді емігрантів, що якщо ти "занурюєшся" повністю в місцеве життя (і починаєш реально користуватись в побуті фаренгейтами, дюймами та футами) - то строк переключення мозку на нові стандарти мір та величин для переважної більшості людей - десь від 2 до 3 років.
16.05.2025 12:23 Відповісти
ну дякую за компліменти, виходить вся Європа живе в "псєвдо-совковому" вимірі

більш не маю бажання спілкуватися
16.05.2025 12:25 Відповісти
Ну ви ж виходець з совка чи постсовка? Значить - "псєвдо-совковий вимір", бо в пост-совку досі існує "автентичний" встаканений гібрид систем (попри декларативну СІ) - це коли метрична і "дюймова" існують без намагань уніфікації. Це фактаж. Не думав, що вас це образить. А так-то я знаю, що СІ законодавчо вставновлена навіть в Великобританії і тільки США з М'янмою та декілька дрібних країн її не прийняли як єдину.
16.05.2025 12:33 Відповісти
Все перераховане не грає ролі. Першопричина в тому, що кацапи нічого не здатні створити. Крім хаосу, вбивств і грабунку. Все що вони мають, це або куплене, або вкрадене, або через дупу скопійоване.
16.05.2025 11:26 Відповісти
самоубийцы
16.05.2025 12:59 Відповісти

