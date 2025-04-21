Наслідки санкцій: Російський бізнес майже повністю перейшов на піратське програмне забезпечення

Російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

Про це заявив гендиректор російської компанії "Нанософт" Андрєй Серавкін, передає The Moscow Times.

За словами Cеравкіна, у всьому винні санкції, введені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. При цьому він стверджує, що багато користувачів стали "піратами" не з власної волі – зокрема, заплатили за ліцензію, яку згодом відкликали.

"Та сама Autodesk на початку 2024 року розіслала всім російським замовникам листи про те, що все її програмне забезпечення, яке вони використовують, тепер неліцензійне. Відповідно всі замовники, які після цього продовжують використовувати програмне забезпечення Autodesk, втім, як і інших іноземних вендорів, перейшли в сіру зону, навіть незважаючи на те, що раніше заплатили гроші за цей софт", – сказав Серавкін.

Водночас він визнав, що навряд це змусить бізнес звернутися до російських рішень. На його думку, такий перехід займе кілька років і, швидше за все, буде лише формальним.

На початку квітня повідомлялося, що половина російських компаній не заперечила використання у своїй роботі неліцензійного програмного забезпечення. Так, понад 28% фірм у Росії вважають нормою застосування піратського іноземного софту, якщо йому немає російських аналогів, а 15,2% респондентів відповіли, що взагалі не використовують російське програмне забезпечення.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що після виходу з Росії міжнародних постачальників програмного забезпечення в російській економіці утворився провал "імпортозаміщених" типів індустріального софту. Так, у галузі нарахували 837 "білих плям" у різних сферах.

Окрім того, в Росії компанії з державною участю збільшили закупівлі імпортних серверів та систем зберігання даних, незважаючи на вимогу російської влади переходити на російські розробки.