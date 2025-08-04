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Новини
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Провал імпортозаміщення: Російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD, а більше половини чипів – бракованими

Російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD

Російський виробник інтегральних мікросхем "Байкал Електронікс" до кінця року збирається надати російським компаніям кілька десятків тисяч процесорів Baikal-L і Baikal-M. Однак через невеликий обсяг партії вартість чипів російського вендора буде вищою за американські Intel і AMD.

Про це повідомив директор консорціуму розробників систем зберігання даних Олег Ізумрудов, передає The Moscow Times.

Випуск чипів Baikal-M починався на потужностях тайванської TSMC у 2019 році за топологією 28 Нм (у виробництві сучасних ноутбуків, смартфонів та планшетів використовує техпроцес 3 Нм).

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тайванська компанія припинила співпрацю фірмами із Росії.

У березні 2022 року розробку ноутбука на Baikal-M розпочала російська компанія Bitblaze.

Зі свого боку голова компанії "Промобіт", яка виробляє техніку під брендом Bitblaze, Максим Копосов зазначив, що не чув про відновлення "Байкал Електронікс" виробництва Baikal-M, але йому відомо про плани компанії замінити його на сучасніший і продуктивніший Baikal-L.

Втім, за його словами, цей процесор, ймовірно, буде вироблятися "на одній з азійських фабрик", оскільки в Росії немає "майданчиків такого рівня". При цьому перенесення випуску з одного підприємства на інше може коштувати від 1 млрд руб. за один тип процесора, що можна порівняти з вартістю розробки нового чипа.

Характеристики Baikal-M можна порівняти з процесором Intel i3 сьомого покоління (випущений у 2017 році).

У березні минулого року російські ЗМІ з посиланням на представників компаній-виробників радіоелектронної продукції писали, що більше половини партій чипів Baikal на виході виявляються бракованими. Причина – вимушене перенесення складання процесорів з Тайваню до Росії через санкції та нестачу на російських підприємствах кваліфікованих кадрів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України США включили "Байкал Електронікс" до SDN-листу, який передбачає блокування будь-яких активів та повну заборону на угоди. Також компанія потрапила під санкції Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та інших країн.

Раніше стало відомо, що Росія в п'ять разів уріже витрати на мікроелектронну промисловість через проблеми з бюджетом.

До того повідомлялося, що російський виробник серверів – компанія "Гагар.Ін" – опинися на межі фінансового краху.

Також повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

Автор: 

комп’ютери (219) росія (14805) технології (610) програмне забезпечення (199) техніка (334) Intel (52) імпортозаміщення (46) напівпровідники (76)


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Так у "Baikal" навіть половина слова - "кал"!
Чому дивуватися?
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04.08.2025 08:53 Відповісти
buy - купувати...бай кал - це буквально купи гівно...
є навіть така російськомовна російська пісня - Купи говно...
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI
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04.08.2025 09:08 Відповісти
Как ви яхту назовьотє, так она і попливьот...
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04.08.2025 09:24 Відповісти
Так в кацапському свинорейху з ****** начолі все з калу. Починаючи з якутського виробника ракет з калу і палок і закінчуючи з кацапських старих пирдунів, яким за 70. Вони також з калу
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04.08.2025 09:09 Відповісти
Який baikal то вже новокитай, тому

贝加尔湖

Bèijiā'ěr hú
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04.08.2025 09:03 Відповісти
в кінці епохи срср коли почали копіювати 8086 брак був 80 відсотків, кацапи недалеко пішли вперед щодо якості техпроцесів
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04.08.2025 09:15 Відповісти
Ну то й шо с того. тсмц на старті нового техпроцессу взагалі до10% дає. Нвидиа вон бідкалася що спочатку не більше 25% віходить годних чипів з пластини.
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04.08.2025 10:03 Відповісти
Це що, таки запустили ту списану з завода АМД лінію?
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04.08.2025 10:19 Відповісти

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