Полиции Берлина сообщили о "терактах" в 20 школах: расследуют российский след

Немецкая полиция расследует сообщения о терактах в школах Берлина

Полиция Берлина получила около 900 звонков от обеспокоенных родителей после того, как в соцсетях и мессенджерах, в частности Telegram, распространили ложную информацию о возможных терактах в более чем 20 школах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, правоохранители заявили, что реальной угрозы нет.

Дезинформация и меры безопасности

Как пишет Tagesschau, немецкая полиция считает сообщение целенаправленной дезинформацией, целью которой было напугать детей, родителей и педагогов. Чтобы избежать паники, в школы направили специальные группы офицеров, которые поддерживали администрации учебных заведений и следили за безопасностью.

Часть сообщений распространялась на русском языке через Telegram, и сейчас Управление по защите конституции Германии проверяет, не была ли это целенаправленная операция из России.

"Берлинская полиция не располагает информацией о конкретных угрозах или опасностях для указанных или других школ", - сообщили правоохранители.

Читайте также: Макрон призвал Европу усилить контроль над соцсетями из-за иностранного вмешательства

Европейский щит демократии

Между тем Европейская комиссия утвердила проект "Европейский щит демократии", который должен бороться с дезинформацией и гибридными угрозами, в частности со стороны России. Инициатива предусматривает три ключевых направления:

  • Защита онлайн-пространства: быстрая и скоординированная реакция на масштабные информационные атаки;

  • Дополнительное финансирование: поддержка демократических институтов, свободных выборов и независимых СМИ, включая финансирование до 9 млрд евро в программе Agora EU;

  • Повышение устойчивости общества: инвестиции в медиаграмотность, создание Платформы гражданского общества и онлайн-центра знаний для обучения и поддержки общественных инициатив.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты используют ИИ для фейков об "окружении Купянска"

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен подчеркнула, что проект направлен на укрепление демократических институтов и защиту информационного пространства: "Наша демократия находится под давлением и под атакой. Скоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессивную войну против Украины", - добавила она.

Ранее мы писали, что 10-й армейский корпус ВСУ опроверг фейк россиян о захвате левобережья Купянска и окружении в районе Подолов.

Читайте: Немецкий вице-канцлер летит в Китай: в центре внимания экономика и война в Украине

