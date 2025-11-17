Полиции Берлина сообщили о "терактах" в 20 школах: расследуют российский след

Полиция Берлина получила около 900 звонков от обеспокоенных родителей после того, как в соцсетях и мессенджерах, в частности Telegram, распространили ложную информацию о возможных терактах в более чем 20 школах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, правоохранители заявили, что реальной угрозы нет.

Дезинформация и меры безопасности

Как пишет Tagesschau, немецкая полиция считает сообщение целенаправленной дезинформацией, целью которой было напугать детей, родителей и педагогов. Чтобы избежать паники, в школы направили специальные группы офицеров, которые поддерживали администрации учебных заведений и следили за безопасностью.

Часть сообщений распространялась на русском языке через Telegram, и сейчас Управление по защите конституции Германии проверяет, не была ли это целенаправленная операция из России.

"Берлинская полиция не располагает информацией о конкретных угрозах или опасностях для указанных или других школ", - сообщили правоохранители.

Европейский щит демократии

Между тем Европейская комиссия утвердила проект "Европейский щит демократии", который должен бороться с дезинформацией и гибридными угрозами, в частности со стороны России. Инициатива предусматривает три ключевых направления:

Защита онлайн-пространства: быстрая и скоординированная реакция на масштабные информационные атаки;

Дополнительное финансирование: поддержка демократических институтов, свободных выборов и независимых СМИ, включая финансирование до 9 млрд евро в программе Agora EU;

Повышение устойчивости общества: инвестиции в медиаграмотность, создание Платформы гражданского общества и онлайн-центра знаний для обучения и поддержки общественных инициатив.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен подчеркнула, что проект направлен на укрепление демократических институтов и защиту информационного пространства: "Наша демократия находится под давлением и под атакой. Скоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессивную войну против Украины", - добавила она.

