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Новини Пропаганда РФ
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У Росії планують зобов’язати блогерів поширювати пропаганду

Російських блогерів примушують поширювати пропаганду

У Раді Федерації Росії ініціювали законопроєкт, що зобов’язує блогерів і власників великих акаунтів розміщувати рекламу на теми "традиційних цінностей", "патріотизму" та "культури".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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Законопроєкт передбачає, що така реклама має займати не менше 5% від усіх рекламних матеріалів на великих інтернет-платформах. Цю вимогу поширять на всіх власників великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

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Обов’язкова пропагандистська реклама

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ініціатива є черговим кроком Кремля у встановленні повного контролю над соцмережами та блогерами у РФ.

"Від початку повномасштабного вторгнення влада Росії системно залучає блогерів до публічного виправдання так званої "СВО" та просування пропагандистських наративів", — наголосили у ЦПД.

За відмову - в'язниця 

Тих, хто відмовляється працювати в інтересах Кремля, можуть карати - аж до тюремних термінів за поширення "фейків про збройні сили РФ". 

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дезінформація (365) пропаганда (2954) росія (70805)
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Топ коментарі
+3
Так у нас вже давно таке заохочення діє, причому значно дієвіше - якщр сьогодні не будеш підтримувати зелених гамадрилів, завтра прийде тцк, а післязавтра опинишся в окопі під Гуляйполем під командуванням тупого совкового м'ясника.
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25.12.2025 23:53 Відповісти
+2
Ще треба народити солдата для путлєра від "героя" СВО!!!
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25.12.2025 23:32 Відповісти
+1
Через який час, Зельоні традиційно скопіюють таку хорошу задумку?
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25.12.2025 23:46 Відповісти

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