У Росії планують зобов’язати блогерів поширювати пропаганду

У Раді Федерації Росії ініціювали законопроєкт, що зобов’язує блогерів і власників великих акаунтів розміщувати рекламу на теми "традиційних цінностей", "патріотизму" та "культури".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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Законопроєкт передбачає, що така реклама має займати не менше 5% від усіх рекламних матеріалів на великих інтернет-платформах. Цю вимогу поширять на всіх власників великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

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Обов’язкова пропагандистська реклама

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ініціатива є черговим кроком Кремля у встановленні повного контролю над соцмережами та блогерами у РФ.

"Від початку повномасштабного вторгнення влада Росії системно залучає блогерів до публічного виправдання так званої "СВО" та просування пропагандистських наративів", — наголосили у ЦПД.

За відмову - в'язниця

Тих, хто відмовляється працювати в інтересах Кремля, можуть карати - аж до тюремних термінів за поширення "фейків про збройні сили РФ".

Нагадаємо, окупанти вже запустили нову хвилю мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях, знизивши вік військової присяги до 14 років.

До того ж російські пропагандисти готують нові фейки про Україну.

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