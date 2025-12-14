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У Німеччині 60% громадян підтримують заборону соцмереж для дітей, - DW

У Німеччині підтримують заборону соцмереж для дітей

У Німеччині більшість громадян підтримує ідею обмеження доступу підлітків до соціальних мереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації DW.

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За результатами опитування, 60% німців висловилися за заборону користування соцмережами для молоді віком до 16 років. Водночас 24% респондентів виступили проти такої ініціативи, ще 10% заявили, що їм байдуже, а 6% не змогли визначитися з відповіддю.

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Позиція суспільства та рішення Європарламенту

Питання вікових обмежень для користування соціальними платформами активно обговорюється на рівні Європейського Союзу. У листопаді Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом встановити мінімальний вік доступу до соцмереж на рівні 16 років.

Метою такого кроку є створення безпечнішого цифрового середовища та забезпечення онлайн-взаємодії, що відповідала б віковим особливостям дітей і підлітків.

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Плани країн ЄС та позиція Єврокомісії

До ініціативи можуть долучитися й окремі держави-члени ЄС. Зокрема, Данія вже заявила про наміри запровадити жорсткіші обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтримує ідею вікових обмежень. Вона доручила спеціальній групі експертів до кінця року підготувати звіт із переліком можливих заходів, які можуть бути впроваджені на загальноєвропейському рівні.

У самій же Росії дозволили відключати російський інтернет від "небезпечних" країн.

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Автор: 

Німеччина (8101) інтернет (2130) соціальні мережі (1242) Євросоюз (15319)
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Топ коментарі
+8
Правильно, нічого там дітям робити
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14.12.2025 21:52 Відповісти
+4
У законодавстві більшості країн світу існує так зване обмеження за віком". Це стосується, здебільшого, цивільного законодавства - неповнолітні не мають права вчинять певні правочини (угоди стосовно нерухомості, майнових прав, та іншого), до досягнення повноліття). Ці речі впираються у здатність неповнолітніх оцінить наслідки своїх дій, з-за відсутності у них життєвого досвіду та рівня свого інтелектуального розвитку. Тут те саме... Поки не було Інтернет, малолітній придурок міг "бухтіть" свою "ахінею" лише в межах своєї компанії... Зараз, ту саму "ахінею", він має можливість, розповсюджувать, на весь світ...
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14.12.2025 23:56 Відповісти
+2
Біометрія, кліпніть очима в камеру. Мамкіни хакери зможуть зайнятися домашкою.
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14.12.2025 22:01 Відповісти

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