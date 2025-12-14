У Німеччині 60% громадян підтримують заборону соцмереж для дітей, - DW

У Німеччині більшість громадян підтримує ідею обмеження доступу підлітків до соціальних мереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації DW.

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За результатами опитування, 60% німців висловилися за заборону користування соцмережами для молоді віком до 16 років. Водночас 24% респондентів виступили проти такої ініціативи, ще 10% заявили, що їм байдуже, а 6% не змогли визначитися з відповіддю.

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Позиція суспільства та рішення Європарламенту

Питання вікових обмежень для користування соціальними платформами активно обговорюється на рівні Європейського Союзу. У листопаді Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом встановити мінімальний вік доступу до соцмереж на рівні 16 років.

Метою такого кроку є створення безпечнішого цифрового середовища та забезпечення онлайн-взаємодії, що відповідала б віковим особливостям дітей і підлітків.

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Плани країн ЄС та позиція Єврокомісії

До ініціативи можуть долучитися й окремі держави-члени ЄС. Зокрема, Данія вже заявила про наміри запровадити жорсткіші обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтримує ідею вікових обмежень. Вона доручила спеціальній групі експертів до кінця року підготувати звіт із переліком можливих заходів, які можуть бути впроваджені на загальноєвропейському рівні.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон раніше виступив за посилення правил у Європі щодо соціальних мереж, аби запобігти іноземному впливу та зловживанням у цифровому просторі.

У самій же Росії дозволили відключати російський інтернет від "небезпечних" країн.

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