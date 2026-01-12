Окупанти через кіберспорт агітують дітей на ТОТ до війни, - ЦНС

Окупаційна адміністрація Скадовська за підтримки так званого "Міністерства спорту Херсонської області" провела "Декаду спорту і здоров’я".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ключовим елементом став турнір з лазертагу серед молоді на базі Центру розвитку кіберспорту та спортивного програмування. Захід публічно подавався як поєднання фізичної активності, технологій і "здорового способу життя".

Воєнізовані наративи

За інформацією довірених джерел, організатори свідомо зміщували акценти від спортивної події до воєнізованих наративів.

До заходу було залучено чинних військових рф, які закликали дітей до участі у так званій "сво". Після завершення змагань переможцям вручали грамоти та літературу воєнізованого та агітаційного змісту.

Мілітаризація молоді на ТОТ

"Поєднання кіберспорту з воєнізованими іграми є елементом централізованої політики на ТОТ, спрямованої на мілітаризацію молоді. Під виглядом "інноваційного дозвілля" дітей залучають до імітації бойових дій і нав’язують силові наративи, що свідчить про злочинний характер діяльності окупаційної адміністрації", - зауважується в повідомленні.

ЦНС також наголошує, що це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення неповнолітніх до військових дій та пропаганду насильства.