Оккупанты через киберспорт агитируют детей на ВОТ к войне, - ЦНС
Оккупационная администрация Скадовска при поддержке так называемого "Министерства спорта Херсонской области" провела "Декаду спорта и здоровья".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ключевым элементом стал турнир по лазертагу среди молодежи на базе Центра развития киберспорта и спортивного программирования. Мероприятие публично подавалось как сочетание физической активности, технологий и "здорового образа жизни".
Военизированные нарративы
По информации доверенных источников, организаторы сознательно смещали акценты со спортивного события на военизированные нарративы.
К мероприятию были привлечены действующие военные РФ, которые призывали детей к участию в так называемой "сво". После завершения соревнований победителям вручали грамоты и литературу военизированного и агитационного содержания.
Милитаризация молодежи на ВОТ
"Сочетание киберспорта с военизированными играми является элементом централизованной политики на ВОТ, направленной на милитаризацию молодежи. Под видом "инновационного досуга" детей привлекают к имитации боевых действий и навязывают силовые нарративы, что свидетельствует о преступном характере деятельности оккупационной администрации", - отмечается в сообщении.
ЦНС также отмечает, что это противоречит нормам международного гуманитарного права, которое запрещает привлечение несовершеннолетних к военным действиям и пропаганду насилия.
