Оккупанты через киберспорт агитируют детей на ВОТ к войне, - ЦНС

Оккупационная администрация Скадовска при поддержке так называемого "Министерства спорта Херсонской области" провела "Декаду спорта и здоровья".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, ключевым элементом стал турнир по лазертагу среди молодежи на базе Центра развития киберспорта и спортивного программирования. Мероприятие публично подавалось как сочетание физической активности, технологий и "здорового образа жизни".

Военизированные нарративы

По информации доверенных источников, организаторы сознательно смещали акценты со спортивного события на военизированные нарративы.

К мероприятию были привлечены действующие военные РФ, которые призывали детей к участию в так называемой "сво". После завершения соревнований победителям вручали грамоты и литературу военизированного и агитационного содержания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит детей к войне, - украинская разведка

Милитаризация молодежи на ВОТ

"Сочетание киберспорта с военизированными играми является элементом централизованной политики на ВОТ, направленной на милитаризацию молодежи. Под видом "инновационного досуга" детей привлекают к имитации боевых действий и навязывают силовые нарративы, что свидетельствует о преступном характере деятельности оккупационной администрации", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Россияне запускают волну милитаризации детей на ВОТ, снизив возраст военной присяги до 14 лет

ЦНС также отмечает, что это противоречит нормам международного гуманитарного права, которое запрещает привлечение несовершеннолетних к военным действиям и пропаганду насилия.