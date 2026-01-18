Оккупанты вывезли группу подростков с ВОТ Херсонщины на военные учения в РФ, - ЦНС

Оккупационная администрация Херсонской области запустила очередной этап системной милитаризации детей с ВОТ. Группу из 24 подростков вывезли за пределы оккупированной территории – в Волгоград на территорию РФ – под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".

Реальная цель

Как отмечается, реальная цель поездки – принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру РФ и формирование лояльного мобилизационного резерва.

В так называемом оборонно-спортивном лагере "Авангард" подростков привлекали к обучению работе с БПЛА, военным специальностям, элементам киберопераций и тактической подготовке.

Параллельно им навязывали идеологический блок: посещение Мамаева кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны.

В ЦНС отмечают, что детям целенаправленно формируют восприятие войны как нормы и пути развития.

"Обязательная рекомендация"

По информации источников ЦНС, отбор участников происходил через школы и лицеи под административным давлением. Руководителям учебных заведений доводили планы по количеству детей, а родителям фактически не оставляли альтернативы – участие подавалось как "обязательная рекомендация". В нескольких случаях семьям прямо намекали на возможные проблемы с выплатами, социальной помощью и учебными характеристиками в случае отказа.

Участие оккупационного губернатора Сальдо

Отдельно зафиксировано участие структуры оккупационного губернатора Херсонщины Владимира Сальдо, который публично поддерживает такие поездки и использует их как элемент собственной пропагандистской кампании.

По данным ЦНС, именно через его аппарат координируется логистика, списки детей и взаимодействие с российскими военно-патриотическими центрами.

"Фактически речь идет об организованном вывозе украинских детей с ВОТ на территорию государства-агрессора с целью их идеологической обработки и военной социализации. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, которое запрещает привлечение детей с оккупированных территорий к военным программам и пропаганде войны. Оккупационные власти целенаправленно работают с возрастной группой, которая еще не способна критически оценивать события, и превращают "образовательные поездки" в инструмент вербовки лояльности", - добавили в ЦНС.