542 6

Оккупанты вывезли группу подростков с ВОТ Херсонщины на военные учения в РФ, - ЦНС

РФ вывезла детей из Херсонской области на военные учения в РФ

Оккупационная администрация Херсонской области запустила очередной этап системной милитаризации детей с ВОТ. Группу из 24 подростков вывезли за пределы оккупированной территории – в Волгоград на территорию РФ – под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Реальная цель

Как отмечается, реальная цель поездки – принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру РФ и формирование лояльного мобилизационного резерва.

В так называемом оборонно-спортивном лагере "Авангард" подростков привлекали к обучению работе с БПЛА, военным специальностям, элементам киберопераций и тактической подготовке.

Параллельно им навязывали идеологический блок: посещение Мамаева кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны.

Читайте также: Оккупанты через киберспорт агитируют детей на ВОТ к войне, - ЦНС

В ЦНС отмечают, что детям целенаправленно формируют восприятие войны как нормы и пути развития.

"Обязательная рекомендация"

По информации источников ЦНС, отбор участников происходил через школы и лицеи под административным давлением. Руководителям учебных заведений доводили планы по количеству детей, а родителям фактически не оставляли альтернативы – участие подавалось как "обязательная рекомендация". В нескольких случаях семьям прямо намекали на возможные проблемы с выплатами, социальной помощью и учебными характеристиками в случае отказа.

Читайте также: Оккупанты планируют отправить 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожской области в РФ, - Центр нацсопротивления

Участие оккупационного губернатора Сальдо

Отдельно зафиксировано участие структуры оккупационного губернатора Херсонщины Владимира Сальдо, который публично поддерживает такие поездки и использует их как элемент собственной пропагандистской кампании.

По данным ЦНС, именно через его аппарат координируется логистика, списки детей и взаимодействие с российскими военно-патриотическими центрами.

Читайте также: Россия готовит детей к войне, - украинская разведка

"Фактически речь идет об организованном вывозе украинских детей с ВОТ на территорию государства-агрессора с целью их идеологической обработки и военной социализации. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, которое запрещает привлечение детей с оккупированных территорий к военным программам и пропаганде войны. Оккупационные власти целенаправленно работают с возрастной группой, которая еще не способна критически оценивать события, и превращают "образовательные поездки" в инструмент вербовки лояльности", - добавили в ЦНС.

Ті хто кажуть про "мир" чи про "поганий мир краще чим це". ЛИШЕ ТАК НАС БАЧАТЬ РУЗКІЕ

- покірними
- російськомовними
- без власної думки, історії чи мови
- без економіки чи благополуччя
- просто ФАРШЕМ для їхніх наступним мрій про Велічіе

.....бо так було століттями. Всі їхні "пабеді" усіяні нашими трупами
18.01.2026 15:19 Ответить
18.01.2026 15:19 Ответить
Зате деякі хочуть віддати рашистам ще території і людей яким рашисти промиють мізки і які будуть воювати проти України а потім і проти Європи. А українці особливо ображені воюють набагато жорстокіше ніж рашисти
18.01.2026 15:28 Ответить
18.01.2026 15:28 Ответить
Ви на кому напрямку воюєте?
18.01.2026 15:36 Ответить
18.01.2026 15:36 Ответить
18.01.2026 16:08 Ответить
18.01.2026 16:08 Ответить
Головне, що все це робиться без зовнішнього примусу. Не так, як у нас, як диких тварин на вулиці хапають. Тому їхні пропагандони можуть говорити про добровільність. У цьому ми їм програємо.
18.01.2026 15:39 Ответить
18.01.2026 15:39 Ответить
Другими словами - фарш для ковбаси "Детская".
18.01.2026 15:46 Ответить
18.01.2026 15:46 Ответить
 
 