Обстріли Херсонщини: вісім поранених, зокрема двоє поліцейських, ворог атакував два райони області

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, росіяни атакували населені пункти із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА різних типів.



Від підступних атак ворога потерпали Херсон, Антонівка, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Придніпровське, Молодіжне, Садове, Зеленівка, Інженерне, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Українка, Урожайне, Костирка, Хрещенівка, Осокорівка, Козацьке, Веселе.

Унаслідок російських атак поранено вісьмох людей, серед постраждалих – двоє поліцейських.

Також через ворожі обстріли пошкоджень зазнали три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури.

Деталі

З артилерії війська рф били по Зеленівці. У селищі пошкоджено два приватні будинки.

У Костирці та Урожайному окупанти спрямували ударні дрони на два приватні будинки, які пошкоджено.

З реактивних систем залпового вогню російські військові обстрілювали Антонівку.

Вдень у Дніпровському районі Херсона через скид вибухівки з БпЛА постраждали двоє працівників поліції. В одного діагностували уламкові поранення руки та ноги, в іншого – контузію.

Ввечері на вулиці під дроновий удар потрапив 35-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, множинними уламковими пораненнями ніг.

Внаслідок артобстрілу житлових кварталів пошкоджено два багатоквартирні будинки.

Під артилерійським вогнем перебував Корабельний район, там пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.

Медична допомога знадобилася двом херсонцям, які потрапили під ворожий артобстріл у Корабельному районі 22-го січня. У 57-річної жінки та 58-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії, струс головного мозку.

Також до лікарні звернувся 42-річний житель Білозерки, у квартиру якого 21-го січня влучив російський дрон. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

Ушпиталили і двох жителів Розлива. Вдень 22-го січня в їх приватний будинок влучив російський ударний дрон. У 52-річної жінки та 54-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові травми та струс головного мозку.

Повідомляється, що на місцях російських обстрілів працювали всі профільні служби. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ рф.

Наслідки обстрілів







