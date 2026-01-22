Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки росіян 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, П'ятихатки, Милове, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

Також стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який ввечері 20 січня постраждав через атаку російського БпЛА у Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 30-річний херсонець дістав вкрай тяжкі поранення. Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя, однак поранення виявилися смертельними.

Обстріл Херсона

Росіяни обстріляли багатоповерхівку у Центральному районі Херсона. Ворожий дрон влучив в одну із квартир, через що там пошкоджено кімнати та вибито шибки.

Постраждала літня жінка, яка була вдома. Медики надали їй допомогу і призначили амбулаторне лікування.

