Обстрелы Херсонщины: в результате атаки россиян 1 человек погиб, еще 6 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Берегово, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Томина Балка, Янтарное, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Токаровка, Берислав, Змиевка, Раковка, Тараса Шевченко, Урожайное, Пятихатки, Миловое, Новорайск, Тягинка, Бургунка, Львово, Михайловка, Отрадокаменка, Золотая Балка, Красный Маяк, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты испортили магазин.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 3 человека.

Также стало известно, что в больнице скончался мужчина, который вечером 20 января пострадал из-за атаки российского БПЛА в Днепровском районе Херсона.

В результате сброса взрывчатки с дрона 30-летний херсонец получил крайне тяжелые ранения. Медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, однако ранения оказались смертельными.

Обстрел Херсона

Россияне обстреляли многоэтажку в Центральном районе Херсона. Вражеский дрон попал в одну из квартир, в результате чего там повреждены комнаты и выбиты стекла.

Пострадала пожилая женщина, которая была дома. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.

