Обстрелы Херсонщины: восемь раненых, в том числе двое полицейских, враг атаковал два района области

За прошедшие сутки российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, россияне атаковали населенные пункты из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА различных типов.



От коварных атак врага пострадали Херсон, Антоновка, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Приднепровское, Молодежное, Садовое, Зеленовка, Инженерное, Белозерка, Велетенское, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Берислав, Украинка, Урожайное, Костырка, Крещеновка, Осокоровка, Казацкое, Веселое.

В результате российских атак ранены восемь человек, среди пострадавших – двое полицейских.

Также в результате вражеских обстрелов повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов, объект критической инфраструктуры.

Детали

Из артиллерии войска РФ били по Зеленовке. В поселке повреждены два частных дома.

В Костырке и Урожайном оккупанты направили ударные дроны на два частных дома, которые были повреждены.

Из реактивных систем залпового огня российские военные обстреливали Антоновку.

Днем в Днепровском районе Херсона из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадали двое сотрудников полиции. У одного диагностировали осколочные ранения руки и ноги, у другого – контузию.

Вечером на улице под удар дрона попал 35-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, множественными осколочными ранениями ног.

В результате артобстрела жилых кварталов повреждены два многоквартирных дома.

Под артиллерийским огнем находился Корабельный район, там повреждены многоквартирный и частный дома.

Медицинская помощь понадобилась двум херсонцам, которые попали под вражеский артобстрел в Корабельном районе 22 января. У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, сотрясение головного мозга.

Также в больницу обратился 42-летний житель Белозерки, в квартиру которого 21 января попал российский дрон. Мужчина получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Госпитализировали и двух жителей Разлива. Днем 22 января в их частный дом попал российский ударный дрон. У 52-летней женщины и 54-летнего мужчины диагностировали минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга.

Сообщается, что на местах российских обстрелов работали все профильные службы. Полицейские проводили осмотр мест происшествий, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

