Обстрелы Херсонской области: в результате атаки россиян 1 человек погиб, еще 2 получили ранения
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Новая Каменка, Суханово, Нововоронцовка, Украинка, Берислав, Белозерка, Кизомыс, Софиевка, Антоновка, Приднепровское, Александровка, Днепровское, Молодежное, Станислав, Янтарное, Новорайск, Веселое, Заревка, Золотая Балка, Ивановка, Львово, Миловое, Михайловка, Одрадокаменка, Республиканец, Токаровка, Червоный Маяк и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты испортили магазин и частный автомобиль.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.
Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 7 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль