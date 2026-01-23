Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки росіян 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Нова Кам'янка, Суханове, Нововоронцовка, Українка, Берислав, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Антонівка, Придніпровське, Олександрівка, Дніпровське, Молодіжне, Станіслав, Янтарне, Новорайськ, Веселе, Зорівка, Золота Балка, Іванівка, Львове, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Республіканець, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.
Куди били росіяни?
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин та приватний автомобіль.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.
Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.
