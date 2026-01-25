Четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов Херсонской области, атакована критическая и социальная инфраструктура

В течение суток российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Раненые

Сообщается, что из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Чем били россияне

Как отмечается, для атак российские оккупанты применяли дроны, авиацию и артиллерию.

Смотрите также: Обстрелы Херсонщины: восемь раненых, в том числе двое полицейских, враг атаковал два района области. ФОТОрепортаж

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Новоселка, Тараса Шевченко, Томарино, Раковка, Борозенское, Костырка, Нововоронцовка, Шевченковка, Крещеновка, Миловое, Дудчаны, Качкаровка, Тягинка, Бургунка, Одрадокаменка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Смотрите также: Россияне дистанционно заминировали территорию возле больницы в Херсоне. ФОТО

Куда били

Российские военные били по:

критической и социальной инфраструктуре;

жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 27 частных домов.

Читайте: Оккупанты вывезли группу подростков из ВОТ Херсонщины на военные учения в РФ, - ЦНС

Также оккупанты повредили газопровод, частные гаражи и автомобили.