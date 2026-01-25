Четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов Херсонской области, атакована критическая и социальная инфраструктура
В течение суток российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Раненые
Сообщается, что из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.
Чем били россияне
Как отмечается, для атак российские оккупанты применяли дроны, авиацию и артиллерию.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Новоселка, Тараса Шевченко, Томарино, Раковка, Борозенское, Костырка, Нововоронцовка, Шевченковка, Крещеновка, Миловое, Дудчаны, Качкаровка, Тягинка, Бургунка, Одрадокаменка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.
Куда били
Российские военные били по:
- критической и социальной инфраструктуре;
- жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 27 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, частные гаражи и автомобили.
