Враг оставил позиции на острове Алексеевский на Херсонщине, - Волошин

Российские подразделения ушли с острова Алексеевский в Херсонской области под давлением активных действий Сил обороны Украины, а также из-за ухудшения морально-психологического состояния личного состава.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

"На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это (произошло - ред.) в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях", - отметил спикер.

По словам Волошина, враг не может восстановить там наблюдательные посты.

"Туда противник не может сейчас завести своих наблюдателей", - пояснил он.

Какова ситуация в Херсонской области?

Волошин напомнил, что на Херсонском направлении российские войска проводят перегруппировку и перебрасывают подразделения на Ореховское направление.

"С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий", - сказал спикер.

