Обстрелы Херсонщины: в результате атаки россиян 1 человек погиб, повреждены десятки домов

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Томина Балка, Борозенское, Дудчаны, Суханово, Ингулец, Антоновка, Софиевка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Новорайск, Янтарное, Днепровское, Велетенское, Разлив, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Берислав, Бургунка, Змиевка, Казацкое, Львово, Никольское, Отрадокаменка, Токаровка, Тягинка, Червоный Маяк и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 4 частных дома. Также оккупанты испортили сотовую вышку, газопровод и частный гараж.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 1 человека.

