Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 235 060 человек (+1020 за сутки), 11 608 танков, 36 644 артсистемы, 23 951 ББМ

уничтожение российской пушки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 235 060 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 235 060 (+1 020) человек

танков - 11 608 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 951 (+1) ед.

артиллерийских систем - 36 644 (+32) ед.

РСЗО - 1 626 (+2) ед.

средства ПВО - 1 286 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 115 813 (+917) ед.

крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 75 906 (+147) ед.

специальная техника - 4 051 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

+23
В 2022 мріяв щоб загинули 300 000 кацапів і тоді вони мали б врешті помітити що у них війна, а не якась там "СВО". Так бувало завжди в 20 столітті! Після знищення цієї кількості в імперії починались революційні рухи 1905 (втрати у війні з Японією) року і 1917 (втрати у Першій Світовій). Але нинішні кацапи мене здивували. Вони твердошкіріші і тупіші за своїх попередників - після втрати 1 млн. 200 тисяч вони наполягають на продовженні "СВО" до "переможного кінця". В цьому народному двіжі до смерті ***** і *****стан єдині. То ж "нам своє робить" і земля їм скловатою. Хотілося б лише щоб трансформація в "харошіх руzкіх" відбувалась в більших масштабах. Вони на це заслужили...
показать весь комментарий
26.01.2026 07:12 Ответить
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.01.2026 08:01 Ответить
+10
Арта уповільнилась, проте за тисячу стволів у цьому місяці мають перевалити (966 на сьогодні)
Логістика скоріш за все перевала за чотири тисячі і це буде вдруге від початку війни. Квітень 25-го 4 104 одиниці, на разі за січень майже 3,5 тис одиниць, середньодобово 139, шість діб попереду, гіпотетично буде новий місячний рекорд.
У серпні 25-го за місяць було 68 танків і 65 ББМ і це вперше коли кількість втрачених танків була більшою за ББМ. На сьогодні з початку січня 118 танків і 104 броньовика
показать весь комментарий
26.01.2026 08:58 Ответить
Зате їх очільники розумніші. Після чмобілізаціі осені 22-го вони почали купляти губінноє мясо, яке, як виявилось, радо продається за 8к американських рублів, а запаси його вимірюються мільйонами. Тому мешканці великих міст, де цивілізація, не помічають війни.
показать весь комментарий
26.01.2026 07:47 Ответить
А ти згадай, як років 15 тому кацапню агітували на позики та іпотеки... Вони це жадібне, ліниве бидло загнали, спочатку, у боргову яму, а потім поставилили перед дилеммою: "Дохнешь медленно, от голода, на улице, или рискуешь жизнью, в акопе...".
показать весь комментарий
26.01.2026 08:07 Ответить
Вони ще у 2014 таку схему використовували. Був навіть анекдот "За что воюєшь?" - "За іпотєку".
показать весь комментарий
26.01.2026 08:43 Ответить
2025- 2014= 11 років...
Саме про це я й написав, говорячи про "15 років" іпотеки...
показать весь комментарий
26.01.2026 08:46 Ответить
Тільки ті, кого зараз виловлюють наші, за станом не схожі на клієнтів будь-яких банків.
показать весь комментарий
26.01.2026 08:49 Ответить
Не плутай МОБІЛІЗАЦІЮ, з "ДАБРАВОЛЬНАСТЬЮ"... Будь-якою - навіть, якщо вона "принудительная"... Та й менталітет різний... Для наших війна - "важка, брудна, робота"... Для кацапів - "русская рулетка"...
показать весь комментарий
26.01.2026 09:01 Ответить
Ну от очільники русні й знайшли єдиний вірний варіант у цій ситуації, враховуючи кількість бажаючих зіграти.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:22 Ответить
Так само думав, додатково вимірював через броню і ТАНКИ, уявляючи, що штатна еількість танків у дивізії при совку рідко доходила до 250 шт. Тобто, 30-40 дивізій тю-тю...І почалися коні, віслюки, баггі...кончені
показать весь комментарий
26.01.2026 08:47 Ответить
На жаль, тільки згоріла бтт не підлягає відновленню.Поля боїв, в основному, залишаються за кацапами,потому у них є можливість відбуксувати пошкоджену бтт і відновити її до 50-65% від загальних втрат
показать весь комментарий
26.01.2026 17:07 Ответить
+
показать весь комментарий
26.01.2026 21:27 Ответить
А ще за майже 20 років (з Майдану-2004 та "газових війн"-2009, а особливо з 2014-го) вони накачали такий градус ненависті до України, що грубі гроші - то приємний бонус до можливості "накосити укропу" та загнати цю "бунтівну провінцію" назад до свого гнійного стойла.
"Патамушта, кто вам разрєшил жіть харашо?!"
показать весь комментарий
26.01.2026 10:11 Ответить
Залужний у 2022 казав, що після 100 тисяч росіяни мають схаменутись. Бо у західних армій бачення на втрати - вони не має перевищувати 10 відсотків. При перевищенні цього показника військова операція вважається проваленою і має бути припинена. Він потім казав, як помилявся.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:31 Ответить
Логіка проста - "нету путина - нету россии" (володин 2014) - тому росія помре разом з ліліпутом та його ліліпутами...
показать весь комментарий
26.01.2026 12:24 Ответить
