Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 235 060 человек (+1020 за сутки), 11 608 танков, 36 644 артсистемы, 23 951 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 235 060 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.26 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 235 060 (+1 020) человек
танков - 11 608 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 23 951 (+1) ед.
артиллерийских систем - 36 644 (+32) ед.
РСЗО - 1 626 (+2) ед.
средства ПВО - 1 286 (+0) ед.
самолетов - 434 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 115 813 (+917) ед.
крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 75 906 (+147) ед.
специальная техника - 4 051 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Саме про це я й написав, говорячи про "15 років" іпотеки...
"Патамушта, кто вам разрєшил жіть харашо?!"
Логістика скоріш за все перевала за чотири тисячі і це буде вдруге від початку війни. Квітень 25-го 4 104 одиниці, на разі за січень майже 3,5 тис одиниць, середньодобово 139, шість діб попереду, гіпотетично буде новий місячний рекорд.
У серпні 25-го за місяць було 68 танків і 65 ББМ і це вперше коли кількість втрачених танків була більшою за ББМ. На сьогодні з початку січня 118 танків і 104 броньовика