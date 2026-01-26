УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14450 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 776 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 235 060 осіб (+1020 за добу), 11 608 танків, 36 644 артсистеми, 23 951 ББМ

знищення російської гармати

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 235 060 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 235 060 (+1 020) осіб

танків - 11 608 (+3) од.

бойових броньованих машин - 23 951 (+1) од.

артилерійських систем - 36 644 (+32) од.

РСЗВ - 1 626 (+2) од.

засоби ППО - 1 286 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 115 813 (+917) од.

крилаті ракети - 4 205 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 75 906 (+147) од.

спеціальна техніка - 4 051 (+1) од.

Також дивіться: Десантники 46-ї бригади зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: FPV-дрон 18-ї бригади поцілив у ворожий окоп та підсмажив 2 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20876) Генштаб ЗС (8279) ліквідація (4737)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
В 2022 мріяв щоб загинули 300 000 кацапів і тоді вони мали б врешті помітити що у них війна, а не якась там "СВО". Так бувало завжди в 20 столітті! Після знищення цієї кількості в імперії починались революційні рухи 1905 (втрати у війні з Японією) року і 1917 (втрати у Першій Світовій). Але нинішні кацапи мене здивували. Вони твердошкіріші і тупіші за своїх попередників - після втрати 1 млн. 200 тисяч вони наполягають на продовженні "СВО" до "переможного кінця". В цьому народному двіжі до смерті ***** і *****стан єдині. То ж "нам своє робить" і земля їм скловатою. Хотілося б лише щоб трансформація в "харошіх руzкіх" відбувалась в більших масштабах. Вони на це заслужили...
показати весь коментар
26.01.2026 07:12 Відповісти
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
26.01.2026 08:01 Відповісти
+10
Арта уповільнилась, проте за тисячу стволів у цьому місяці мають перевалити (966 на сьогодні)
Логістика скоріш за все перевала за чотири тисячі і це буде вдруге від початку війни. Квітень 25-го 4 104 одиниці, на разі за січень майже 3,5 тис одиниць, середньодобово 139, шість діб попереду, гіпотетично буде новий місячний рекорд.
У серпні 25-го за місяць було 68 танків і 65 ББМ і це вперше коли кількість втрачених танків була більшою за ББМ. На сьогодні з початку січня 118 танків і 104 броньовика
показати весь коментар
26.01.2026 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В 2022 мріяв щоб загинули 300 000 кацапів і тоді вони мали б врешті помітити що у них війна, а не якась там "СВО". Так бувало завжди в 20 столітті! Після знищення цієї кількості в імперії починались революційні рухи 1905 (втрати у війні з Японією) року і 1917 (втрати у Першій Світовій). Але нинішні кацапи мене здивували. Вони твердошкіріші і тупіші за своїх попередників - після втрати 1 млн. 200 тисяч вони наполягають на продовженні "СВО" до "переможного кінця". В цьому народному двіжі до смерті ***** і *****стан єдині. То ж "нам своє робить" і земля їм скловатою. Хотілося б лише щоб трансформація в "харошіх руzкіх" відбувалась в більших масштабах. Вони на це заслужили...
показати весь коментар
26.01.2026 07:12 Відповісти
Зате їх очільники розумніші. Після чмобілізаціі осені 22-го вони почали купляти губінноє мясо, яке, як виявилось, радо продається за 8к американських рублів, а запаси його вимірюються мільйонами. Тому мешканці великих міст, де цивілізація, не помічають війни.
показати весь коментар
26.01.2026 07:47 Відповісти
А ти згадай, як років 15 тому кацапню агітували на позики та іпотеки... Вони це жадібне, ліниве бидло загнали, спочатку, у боргову яму, а потім поставилили перед дилеммою: "Дохнешь медленно, от голода, на улице, или рискуешь жизнью, в акопе...".
показати весь коментар
26.01.2026 08:07 Відповісти
Вони ще у 2014 таку схему використовували. Був навіть анекдот "За что воюєшь?" - "За іпотєку".
показати весь коментар
26.01.2026 08:43 Відповісти
2025- 2014= 11 років...
Саме про це я й написав, говорячи про "15 років" іпотеки...
показати весь коментар
26.01.2026 08:46 Відповісти
Тільки ті, кого зараз виловлюють наші, за станом не схожі на клієнтів будь-яких банків.
показати весь коментар
26.01.2026 08:49 Відповісти
Не плутай МОБІЛІЗАЦІЮ, з "ДАБРАВОЛЬНАСТЬЮ"... Будь-якою - навіть, якщо вона "принудительная"... Та й менталітет різний... Для наших війна - "важка, брудна, робота"... Для кацапів - "русская рулетка"...
показати весь коментар
26.01.2026 09:01 Відповісти
Ну от очільники русні й знайшли єдиний вірний варіант у цій ситуації, враховуючи кількість бажаючих зіграти.
показати весь коментар
26.01.2026 10:22 Відповісти
Так само думав, додатково вимірював через броню і ТАНКИ, уявляючи, що штатна еількість танків у дивізії при совку рідко доходила до 250 шт. Тобто, 30-40 дивізій тю-тю...І почалися коні, віслюки, баггі...кончені
показати весь коментар
26.01.2026 08:47 Відповісти
На жаль, тільки згоріла бтт не підлягає відновленню.Поля боїв, в основному, залишаються за кацапами,потому у них є можливість відбуксувати пошкоджену бтт і відновити її до 50-65% від загальних втрат
показати весь коментар
26.01.2026 17:07 Відповісти
+
показати весь коментар
26.01.2026 21:27 Відповісти
А ще за майже 20 років (з Майдану-2004 та "газових війн"-2009, а особливо з 2014-го) вони накачали такий градус ненависті до України, що грубі гроші - то приємний бонус до можливості "накосити укропу" та загнати цю "бунтівну провінцію" назад до свого гнійного стойла.
"Патамушта, кто вам разрєшил жіть харашо?!"
показати весь коментар
26.01.2026 10:11 Відповісти
Залужний у 2022 казав, що після 100 тисяч росіяни мають схаменутись. Бо у західних армій бачення на втрати - вони не має перевищувати 10 відсотків. При перевищенні цього показника військова операція вважається проваленою і має бути припинена. Він потім казав, як помилявся.
показати весь коментар
26.01.2026 10:31 Відповісти
Логіка проста - "нету путина - нету россии" (володин 2014) - тому росія помре разом з ліліпутом та його ліліпутами...
показати весь коментар
26.01.2026 12:24 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
26.01.2026 08:01 Відповісти
Арта уповільнилась, проте за тисячу стволів у цьому місяці мають перевалити (966 на сьогодні)
Логістика скоріш за все перевала за чотири тисячі і це буде вдруге від початку війни. Квітень 25-го 4 104 одиниці, на разі за січень майже 3,5 тис одиниць, середньодобово 139, шість діб попереду, гіпотетично буде новий місячний рекорд.
У серпні 25-го за місяць було 68 танків і 65 ББМ і це вперше коли кількість втрачених танків була більшою за ББМ. На сьогодні з початку січня 118 танків і 104 броньовика
показати весь коментар
26.01.2026 08:58 Відповісти
 
 