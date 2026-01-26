Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 235 060 осіб (+1020 за добу), 11 608 танків, 36 644 артсистеми, 23 951 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 235 060 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 235 060 (+1 020) осіб
танків - 11 608 (+3) од.
бойових броньованих машин - 23 951 (+1) од.
артилерійських систем - 36 644 (+32) од.
РСЗВ - 1 626 (+2) од.
засоби ППО - 1 286 (+0) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 115 813 (+917) од.
крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 75 906 (+147) од.
спеціальна техніка - 4 051 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Логістика скоріш за все перевала за чотири тисячі і це буде вдруге від початку війни. Квітень 25-го 4 104 одиниці, на разі за січень майже 3,5 тис одиниць, середньодобово 139, шість діб попереду, гіпотетично буде новий місячний рекорд.
У серпні 25-го за місяць було 68 танків і 65 ББМ і це вперше коли кількість втрачених танків була більшою за ББМ. На сьогодні з початку січня 118 танків і 104 броньовика