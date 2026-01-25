Десантники 46-ї бригади зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку

Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ зірвали масований штурм окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у смузі відповідальності бригади ворог вкотре намагався провести штурмові дії, застосувавши броньовану техніку та кілька десятків піхотинців.

Російські війська спробували атакувати позиції українських десантників, використавши до чотирьох одиниць бронетехніки.

В результаті подільські десантники знищили танк та 2 бойові броньовані машини противника.

Крім того, було ліквідовано 20 російських військових, ще 3 дістали поранення.

