Десантники 46-ї бригади зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку
Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ зірвали масований штурм окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у смузі відповідальності бригади ворог вкотре намагався провести штурмові дії, застосувавши броньовану техніку та кілька десятків піхотинців.
Російські війська спробували атакувати позиції українських десантників, використавши до чотирьох одиниць бронетехніки.
В результаті подільські десантники знищили танк та 2 бойові броньовані машини противника.
Крім того, було ліквідовано 20 російських військових, ще 3 дістали поранення.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зупиняться!!!