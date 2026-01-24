Мінус троє рашистів у промзоні Покровська: бойова робота 147-ї бригади ДШВ
На північному заході Покровська українські дронарі 147-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ уразили російську піхоту, яка рухалася в районі промислової зони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє окупантів намагалися сховатися в одній із розбитих будівель, проте ударні БпЛА влучно відпрацювали по ворогу.
Спочатку удару завдали дрони 147-ї бригади, а згодом по укритті ворога відпрацювала вогнева техніка калібру 155 мм.
- Раніше повідомлялося, що дрони "Lasar’s Group" уразили 14 броньованих машин рашистів.
Владислав Сварчевський
Дмитро Піталов #581675
